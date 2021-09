ฟุตซอล "ช้างศึก" โชว์โหด!!! สั่งสอน "โอมาน" 7 เม็ด ศึกสี่เส้า

เปิดฉากโหด โต๊ะเล็กช้างศึก ฟอร์มดุไล่ถล่มโอมาน 7-0 เปิดศึกฟุตซอลสี่เส้า วรุฒ หวังสะมะแอล ซัดแฮตทริก เกมต่อไปพบ ชิลี วันที่ 4 กันยายน 2564วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. แข้งโต๊ะเล็กช้างศึก ลงประเดิมสนามพบทีมชาติโอมาน ในศึกฟุตซอลสี่เส้า "SAT International FUTSAL CHAMPIONSHIP THAILAND 2021" ณ สนามแข่งขัน show dc พระราม 9 กทม. (เนื่องจากเป็นการเตรียมทีมก่อนลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ที่ประเทศลิทัวเนีย จึงไม่มีการถ่ายทอดสด)เริ่มเกม โต๊ะเล็กช้างศึก เปิดเกมรุกเข้าใส่ทันที และมาได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่ นาที 2 จาก นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ ก่อนที่เจ้าตัวจะมาบวกประตูที่สองให้ไทยนำ 2-0 ในนาที 11 นาที 16 โต๊ะเล็กช้างศึกมาได้ประตูหนีห่าง 3-0 จาก จิรวัฒน์ สอนวิเชียร และ 4-0 จาก “เจ้าอาร์ม” ศุภวุฒิ เถือนกลาง ก่อนที่เวลาที่เหลือจะเป็น วรุฒ หวังสะมะแอล ที่ยิงคนเดียว 3 ประตูรวดทำแฮตทริก ในนาที 18,22,32 จบเกมทีมชาติไทยจัดการถล่ม โอมาน ไป 7-0 ประเดิม 3 แต้มแรกได้อย่างสวยงามสำหรับ โปรแกรมการแข่งขัน SAT International FUTSAL CHAMPIONSHIP THAILAND 2021 มีดังนี้วันที่ 3 กันยายน 2564 ชิลี พบ ALL STARS เวลา 13.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2564 ชิลี พบ ทีมชาติไทย เวลา 13.30 น.วันที่ 5 กันยายน 2564 โอมาน พบ ALL STARS เวลา 13.30 น.วันที่ 6 กันยายน 2564 คู่แรก โอมาน พบ ชิลี เวลา 13.30 น. และคู่ 2 ทีมชาติไทย พบ ALL STARS เวลา 16.30 น.