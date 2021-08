ONE: EMPOWER "ริตู โฟกาต” ได้สิทธิ์คืน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 3 ก.ย.นี้

หลังจากได้คิวใหม่ ศึก ONE: EMPOWER ก็เตรียมระเบิดศึกพลังหญิงครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้ง หลังนักมวยปล้ำสาวขวัญใจแดนโรตี “ริตู โฟกาต” ซึ่งก่อนหน้านี้โดนเขี่ยหลุดโผ 1 ใน 8 ผู้เข้าแข่งขัน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต กำชัยชนะอย่างสวยงามในไฟต์ล่าสุด ทำให้เธอคว้าสิทธิ์กลับสู่ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ได้อีกครั้งONE จัดทัพนักกีฬาหญิง 18 ชีวิต ประกบคู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์ของตัวแม่รุ่นสตรอว์เวต (MMA) “The Panda” ซง จิง หนาน จากประเทศจีน ซึ่งครองบัลลังก์อย่างไร้เทียมทานตลอด 3 ปี ป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 5 กับผู้ท้าชิงอันดับ 2 ชาวบราซิล "มิเชลล์ นิโคลินี" ซึ่งมีดีกรีแชมป์โลกบราซิลเลียนยิวยิตสู 13 สมัยเป็นเครื่องการันตีความอันตรายร่วมด้วยการเปิดตัวนักมวยหญิงแดนน้ำหอมที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดนาทีนี้อย่าง "C18" อนิสสา เม็กเซน ประเดิมคู่แข่งรายแรก "คริสตินา โมราเลส" เจ้าของดีกรีแชมป์โลก ISKA K1 ที่มาชิมลางเวทีเช่นเดียวกัน โดยทั้งคู่จะพบกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต อีกทั้งยังมีการแข่งขันมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ระหว่าง “แจ็กกี บุนตัน” จากสหรัฐอเมริกา และน้องใหม่จากอาร์เจนตินา “แดนิลา โลเปซ”ด้านการแข่งขัน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง (MMA) ของสาวแกร่งระดับหัวกะทิทั้ง 8 คน เพื่อคัดหาผู้ชนะคนสุดท้ายไปขึ้นชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต กับนักสู้หญิงตัวแม่ของรุ่น "แองเจลา ลี" พวกเธอจะเผชิญหน้ากันรอบแรกในศึกนี้ ได้แก่ เดนิส แซมโบอันกา (ฟิลิปปินส์), ซอ ฮี ฮาม (เกาหลีใต้), เมง โบ (จีน), ริตู โฟกาต (อินเดีย), อาลีโอนา ราสโซฮินา (ยูเครน), แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (ไทย), อิตซูกิ ฮิราตะ (ญี่ปุ่น) และ อลิส แอนเดอร์สัน (อเมริกา)นอกจากนี้ได้จัดให้มีคู่สำรอง 2 คู่กรณีนักกีฬาใน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เกิดบาดเจ็บหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันในรอบต่อไปได้ คือ เม ยามากูชิ (ญี่ปุ่น), จูลี เมซาบาร์บา ​(บราซิล), เกรซ เครฟแลนด์ (อเมริกา) และผู้ชนะระหว่าง บิ เหงียน กับ เจเนลีน โอลซิม จากศึก ONE: BATTLEGROUND III ซึ่งจะรู้ผลในวันศุกร์ที่ 27 ส.ค.นี้ซง จิง หนาน vs. มิเชลล์ นิโคลินี (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง)เดนิส แซมโบอันกา vs. ซอ ฮี ฮาม (MMA รุ่นอะตอมเวต)อาลีโอนา ราสโซฮินา vs. แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (MMA รุ่นอะตอมเวต)เมง โบ vs. ริตู โฟกาต (MMA รุ่นอะตอมเวต)อิตซูกิ ฮิราตะ vs. อลิส แอนเดอร์สัน (MMA รุ่นอะตอมเวต)อนิสสา เม็กเซน vs. คริสตินา โมราเลส (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต)แจ็กกี บุนตัน vs. แดนิลา โลเปซ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)เม ยามากูชิ vs. จูลี เมซาบาร์บา (MMA รุ่นอะตอมเวต)บิ เหงียน หรือ เจเนลีน โอลซิม vs. เกรซ เครฟแลนด์ (MMA รุ่นอะตอมเวต)