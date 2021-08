"ซุปเปอร์เกิร์ล" อยากข้ามรุ่นวัดฝีมือสายแข็ง "อนิสสา-แจ็กกี" ในมวยวัน

"น้องแอน" ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย" นักมวยสาววัย 17 ปี ที่ถือว่าอายุน้อยที่สุดในทัพนักกีฬาหญิงชุด วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ (มวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง) โดยหลังจากที่เปิดตัวอย่างสวยงามบนเวที ONE เจ้าตัวก็เล็งนักสู้รุ่นพี่แถวหน้า เพื่อวัดฝีมือและเร่งสั่งสมกระดูกมวยตามคำพ่อสอน ถ้าอยากเก่งก็ต้องวัดกับคนเก่งนักมวยสาวเจ้าของฉายา "เจ้าแม่เข่ายัดไส้" เปิดตัวเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน 2563 ในศึก ONE: A NEW BREED II โดยสร้างชื่อเป็นที่จดจำของแฟน ๆ ทั่วโลกด้วยการซัดหมัดขวาน็อก "มิลากรอส โลเปซ" คู่แข่งจากอาร์เจนตินาด้วยเวลาเพียงนาทีเดียวหลังจากการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัว น้องแอน ยังหมั่นฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือระดับชั้นมัธยมปลาย ทำให้ต้องห่างหายจากสังเวียนไปในช่วงนี้ แต่ถ้าทุกอย่างลงตัวเธอก็พร้อมกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้ง โดย ซุปเปอร์เกิร์ล เผยว่าอยากเจอกับคนเก่งเพื่อพัฒนาฝีมือและเร่งสั่งสมกระดูกมวยเหมือนอย่างที่คุณพ่ออดีตนักมวย "จรูญศักดิ์ ส.วรพิน" เคยสั่งสอนมา"จริง ๆ หนูสู้กับใครก็ได้ แต่ในใจก็อยากจะเจอกับ อนิสสา เม็กเซน กับ แจ็กกี คือสมัยก่อนตั้งแต่ตอนที่เพิ่งชกมวยแรก ๆ พ่อก็จะชอบให้ชกกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่า ซึ่งมันจะทำให้เราเก่งขึ้น และได้กระดูกมวยเร็วขึ้น ซึ่งทำให้หนูคิดเสมอว่า อยากเจอกับคนเก่ง ๆ เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเอง และจะได้รู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนค่ะ"สำหรับ "อนิสสา เม็กเซน" วงการมวยหญิงต้องรู้จัก นักมวยสาวแดนน้ำหอม วัย 33 ปี เธอได้รับการยกย่องว่าเก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ กำลังจะได้โชว์ฝีมืออวดสายตาแฟน ๆ ONE ไฟต์แรกในศึก ONE:EMPOWER วันที่ 3 กันยายนนี้ โดยพกสถิติน่าทึ่ง ชนะ 100 (น็อก 32) แพ้ 5 ขึ้นสังเวียนกับ "คริสตินา โมราเลส" นักมวยสาวชาวสเปนส่วนอีกคนคือ "แจ็กกี บุนตัน" นักมวยสาวชาวฟิลิปปินส์-อเมริกัน วัย 24 ปี อดีตคู่ต่อกรที่เคยเอาชนะพี่สาวของ ซุปเปอร์เกิร์ล อย่าง "วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์" จนทำให้กลายเป็นที่จับตาภายในชั่วข้ามคืน ก่อนที่จะตอกย้ำความเจ๋งของเธออีกครั้งหลังเอาชนะนักมวยสาวเบลารุส "Barbie" เอคาเทรินา วานดารีวา ในไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในวัยเพียง 17 ปีกับประสบการณ์ผ่านสังเวียน 40 ไฟต์ ซุปเปอร์เกิร์ล ยังมีหนทางอีกยาวไกลบนเส้นทางนักสู้ ติดตามผลงานและทุกความเคลื่อนไหวของนักสู้สาวน้อยคนนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com