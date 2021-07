Bettinardi 2021 Studio Stock Series ให้ความรู้สึกที่ดีขณะอิมแพ็ค

Bettinardi เปิดตัว New Bettinardi 2021 Studio Stock Series พัตเตอร์ซีรีย์ใหม่ล่าสุด 5 รุ่น ได้แก่ SS 7, SS 17, SS 18, SS 28 และ SS 28 ที่ให้ประสิทธิภาพระดับ High-Performance ทั้งด้านการให้ความเสถียรและความมั่นใจในการพัตต์ ด้วย New Face Milling Technology - Roll Control Face เทคโนโลยีที่ถูกใช้ในพัตเตอร์ของนักกอล์ฟระดับโลก โดยการดีไซน์ร่องหน้าพัตเตอร์ที่ช่วยให้ลูกเกิดท็อปสปินได้ดีเวลาอิมแพ็ค ช่วยให้ลูกกลิ้งเกาะไลน์ รวมถึงกระบวนการ Milled บนวัสดุ 303 Stainless Steel ช่วยให้ความรู้สึกที่ดีขณะอิมแพ็ค ได้ทั้งน้ำหนักและทิศทางพัตเตอร์ Bettinardi ทั้งหมดผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพในโรงงานของตัวเองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับพัตเตอร์ Bettinardi 2021 Studio Stock Series มาพร้อมสีใหม่ล่าสุดที่มีความนุ่มนวลตามากขึ้น ช่วยปรับมุมมองขณะยืนจรดลูก ไม่สะท้อนตาเมื่อออกรอบท่ามกลางแสงแดด ทั้ง 5 รุ่นมีความแตกต่างกันตั้งแต่รูปทรงและรูปแบบคอไม้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาร์ท ออฟ กอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร 09-6365-3665 หรือ LINE Official ID : @artofgolf