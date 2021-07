"เกิร์ล กรุ๊ป ยุค 90" คลอดซิงเกิลแรกรอบ 16 ปี เชียร์ "อังกฤษ" ซิวแชมป์ยูโร

Atomic Kitten เกิร์ล กรุ๊ป ปลายยุค 90 ของ อังกฤษ คลอดซิงเกิลแรกรอบ 16 ปี "Southgate You're The One" ก่อนคิกออฟศึกยูโร 2020 รอบรองชนะเลิศ พบ เดนมาร์ก วันพุธที่ 7 กรกฎาคมซิงเกิลนี้ได้รับความนิยมจากแฟนๆ "สิงโตคำราม" ยุค แกเร็ธ เซาธ์เกต และแปลงมาจากเพลง "Whole Again" ผลงานที่เคยสร้างชื่อแก่พวกเธอราว 20 ปีก่อนAtomic Kitten ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ลิซ แม็แคลร์นอน , เจนนี ฟรอสต์ และ นาตาชา แฮมิลตัน โปรโมตผลงานทาง "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ "มันเป็นช่วง 2-3 วันที่บ้าคลั่ง แต่เราตื่นเต้นและซาบซึ้งที่มีส่วนร่วมในพลังอันยิ่งใหญ่ และความรักชาติบนท้องถนนด้วยเวอร์ชันใหม่ของเพลง Whole Again""ทั้งหมดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากแฟนๆ ฟุตบอล ทีมชาติอังกฤษ เพื่อส่งกำลังใจแก่ แกเร็ธ เซาธ์เกต และทีมนักเตะที่มีพรสวรรค์อันน่าทึ่ง เราจะร้องเพลงนี้ดังๆ ด้วยความภูมิใจ Football's Coming Home"Atomic Kitten ออกซิงเกิลสุดท้าย "Cradle" และมีส่วนร่วมในการขับร้องเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน "Mulan II" แห่งค่ายดิสนีย์ "(I Wanna Be) Like Other Girls" เมื่อปี 2005