โหวต "ติเลอมองส์" แข้งยอดเยี่ยม "เลสเตอร์"

ยูริ ติเลอมองส์ มิดฟิลด์ชาวเบลเยี่ยม คว้ารางวัล นักเตะยอดเยี่ยม ประจำฤดูกาล 2020/21 จากการโหวต ของแฟนบอล และ จากการโหวต ของเพื่อนร่วมทีมสรุปการประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมของเลสเตอร์ ซิตี้ ประจำฤดูกาล 2020/21 (End Of Season Awards) มีดังนี้- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่โหวตโดยแฟนบอล - ยูริ ติเลอมองส์- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่โหวตโดยเพื่อนร่วมทีม - ยูริ ติเลอมองส์- รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล – เวสลี่ย์ โฟฟาน่า- รางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล – เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ vs. คริสตัล พาเลซ (เกมเหย้า)- รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่โหวตโดยแฟนบอล - นาตาชา ฟลินต์- รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่โหวตโดยเพื่อนร่วมทีม - แอชเลจ์ห พลัมป์เตอร์- รางวัลนักฟุตบอลหญิงดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล – ลาชานเต้ พอล- รางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลฟุตบอลหญิง – นาตาชา ฟลินต์ (ประตูที่สอง) vs. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส เลดี้ส์- รางวัลนักเตะทีม U-23 ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล - เชน ฟลินน์- รางวัลนักเตะอะคาเดมี่ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล - เบน เนลสันโดย ติเลอม็องส์ กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีม และ แฟนบอลที่โหวตให้เขาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2020/21“การได้รับรางวัลนี้ มันสะท้อนให้เห็นผลการทำงานตลอดฤดูกาล ผมทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้และผมก็มีความสุขกับมันมาก ผมรู้สึกปลื้มที่มีคนโหวตให้ผม ผมหวังว่าผมจะทำให้พวกเขามีความสุข ถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้แฟนบอลไม่สามารถเข้าชมในสนามได้”“รางวัลนี้มีความหมายกับผมมาก เมื่อผมมาเล่นให้กับ เลสเตอร์ ผมรู้ดีว่าเรามีทีมที่ดี และมีกลุ่มนักเตะที่ฝีเท้ายอดเยี่ยม ผมคิดว่าการคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ในฤดูกาลนี้มันมีความหมายกับพวกเรามาก มันแสดงให้เห็นว่าเราทำงานกันหนักมากและหวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปในอนาคต”"ผมมีความสุขมาก ๆ ที่คว้าแชมป์มาครองได้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณจะยิงประตูสวย ๆ กี่ประตูก็ได้ แต่หากคุณไม่ได้ทำให้ทีมคว้าแชมป์มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่การที่เป็นนักเตะที่ยิงประตูพาทีมคว้าแชมป์มันมีความหมายกับผมมาก""มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษและดีมาก หวังว่าเราจะมีช่วงเวลาที่สวยงามแบบนี้อีก"