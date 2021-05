วิ่งธงชาติไทยวันที่ 48 เข้าเขตโคราช "พาณิภัค" รับปากสู้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาไทย

วิ่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิกเข้าเขตโคราช ฝ่ายจัดกิจกรรมยังใช้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 ให้มาร์แชล สลับทีม Road to tokyo และขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ วิ่งธงไตรรงค์ ส่งกำลังใจแทนพี่น้องชาวไทย ตลอดวันเก็บระยะเพิ่ม 88 กม. ทำให้จบ 48 วัน วิ่งแล้ว 28 จังหวัด 3,707 กม. ด้าน "เทนนิส" พาณิภัค จอมเตะหมายเลข 1 ของโลก หัวใจพองโต หลังเห็นชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์กันอย่างล้นหลาม ยันไม่กดดันตัวเองในโอลิมปิก รับปากทำเต็มที่เพื่อชาติและแฟนกีฬาไทยความเคลื่อนไหวกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว และจัดขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังใจจากพี่น้องคนไทยส่งต่อถึงนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 48 จาก อ.พล จ.ขอนแก่น ไปยัง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 88 กม.ในการวิ่งธงชาติไทยเป็นวันที่ 48 ฝ่ายจัดกิจกรรมยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในประกาศของพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา จึงยังยึดรูปแบบใช้ทีมมาร์แชล กับ ทีมนักวิ่ง Road to Tokyo ลงวิ่ง พร้อมกับใช้ขบวนรถประชาสัมพันธ์แห่ธงชาติไทย เพื่อโปรโมทกิจกรรมพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้นักกีฬาแทนการวิ่งธงของพี่น้องชาวไทยที่สมัครร่วมกิจกรรมสำหรับวันที่ 48 ซึ่งเริ่มออกสตาร์ทจาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.เมืองพล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอชั่งหยูปิโตเลียม) ได้รับเกียรติจาก “เพชร สุพพัตกุล” นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชิญธงชาติไทย พร้อมทำหน้าที่แทนชาวเมืองพล แท็กทีมกับนักวิ่งกิตติมศักดิ์รายอื่นๆ ร่วมวิ่งโบกสะบัดธงชาติไทยเป็นระยะทาง 1 กม.หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของทีมมาร์แชล และทีมวิ่ง Road to Tokyo ที่สลับกันออกมาวิ่งรับส่งธงกันต่อ ก่อนจะปรับรูปแบบการวิ่ง เป็นการใช้รถประชาพันธ์ ที่ปั๊มน้ำมันพีที แยกหนองแวง (บัวลาย) และแห่เข้าพื้นที่ จ.นครราชสีมา จนมาถึงจุดหมายที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดอนหวาย ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ทำให้จบภารกิจวันที่ 48 วิ่งเก็บระยะทางอีก 88 กม. สะสมระยะทางเพิ่มเป็น 3,707 กม. จาก 28 จังหวัดเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เผยว่า การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ต้องส่งกำลังใจไปให้กับนักกีฬาไทยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากนักกีฬาจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งในสนามแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็นับว่าเป็นอุปสรรคต่อทั้งกายและใจของตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก"กิจกรรมวิ่งธงชาติไทยส่งกำลังใจ ผมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความรัก สมัครสมาน และความกลมเกลียว เป็นการแสดงออกถึงแรงเชียร์แรงใจจากประชาชนคนไทยทั่วทุกสารทิศในทุกพื้นที่ส่งต่อไปยังนักกีฬาไทย ผมเองก็เชื่อว่านักกีฬาไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก และผม รวมถึงชาวเมืองพล ชาวขอนแก่น และพี่น้องคนไทยจะคอยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน"ด้าน "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒกิจ นักเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2016 ซึ่งคว้าสิทธิ์ร่วมแข่งขันในรุ่น 49 กก.หญิง ศึกโตเกียวเกมส์ครั้งนี้ เปิดใจระหว่างโฟนอินในช่วงของการไลฟ์สดกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยวันที่ 48 ว่า ตอนนี้กำลังเก็บตัวซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนี้"ตอนนี้ซ้อมหนักมากค่ะ ซ้อม 3 เวลา และก็พยายามศึกษาคู่ต่อสู้ทุกคนในรุ่นให้ลึกให้ได้มากที่สุด หลังจากนี้นิสจะย้ายไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม. ยังค่อนข้างน่ากังวล แล้วก็ต้นเดือน ก.ค. จะบินไปญี่ปุ่น ส่วนการไปแข่งขันครั้งนี้ไม่กดดันค่ะ แม้ครั้งที่แล้วจะได้เหรียญทองแดงกลับมา และครั้งนี้นิสก็จะพยายามหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดค่ะ"จอมเตะหมายเลข 1 ของโลกในรุ่น 49 กก.หญิง ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ตนติดตามและดูความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการวิ่งธงชาติไทยนี้มาตลอด รู้สึกดีใจมากๆ ที่พี่ๆ แฟนๆ กีฬาคนไทยให้ความสนใจ รวมถึงร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันเป็นจำนวนมาก สำหรับตัวเองแล้ว กำลังใจเหล่านี้ ทำให้รู้สึกอยากที่จะเดินหน้าฝึกซ้อมและลงแข่งขันต่อไป และก็ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับการกำหนดการในวันเสาร์ ที่ 15 พ.ค.64 จะเป็นการวิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 49 จากปั๊มน้ำมัน ปตท.ดอนหวาย จ.นครราชสีมา ไปยังสถานนีน้ำมันพีที สาขานครราชสีมา 5 จ.นคราชสีมา ระยะทางรวม 63 กม. โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการไลฟ์สด รวมถึงร่วมให้กำลังใจเหล่านักวิ่งและนักกีฬาทีมชาติไทยได้ที่เฟซบุ๊ก Road to Tokyo 2020 ตลอดทั้งวันด้านกิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง จากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ อีกหนึ่งกิจกรรมส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิก ซึ่งจัดคู่ขนานกับการวิ่งผลัดธงชาติไทย ล่าสุดสะสมระยะวิ่งเพิ่มเป็น 829,531 กม.แล้ว ทำให้เหลือระยะทางที่ต้องวิ่งอีก 170,469 กม.ก็จะครบเป้าหมาย 1 ล้านกม.ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจครั้งประวัติศาสตร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 ส.ค.64 ที่ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกเป็นของรางวัล โดยในทุกๆการวิ่ง 1 กม.จะสมทบทุน 1 บาท สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ด้วยอนึ่ง กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค.64 แฟนๆ กีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันผ่านทาง ThaiTBS, NBT, PPTV, NEW18, ทรูโฟร์ยู24, GMMTV25, T-Sports และ AIS PLAY