“วิชัย ราชานนท์” อดีตนักชกฮีโร่โอลิมปิก ร่วมวิ่งธงชาติไทย พร้อมส่งกำลังใจให้รุ่นน้อง

วิ่งธงชาติไทยวันที่ 46 ยังคงมาตรการเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ปรับใช้ทีม Road to Tokyo และมาร์แชล ลงทำหน้าที่วิ่งแทนพี่น้องชาวไทย โดยวิ่งเก็บระยะทางเพิ่มอีก 85 กม. จาก อ.ชุมแพ เข้าตัวเมืองขอนแก่น รวมวิ่งแล้ว 3,544 กม. “วิชัย ราชานนท์” อดีตนักชกฮีโร่โอลิมปิก 1996 ให้กำลังใจรุ่นน้องชุดทำศึกโตเกียวเกมส์ ย้ำขอทุกคนสู้อย่างมีสปิริตให้สมศักดิ์ศรีนักกีฬาไทยความเคลื่อนไหวกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว และจัดขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังใจจากพี่น้องคนไทยส่งต่อถึงนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 46 ซึ่งวันนี้เป็นการวิ่งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ระยะทางรวม 85.2 กม.สำหรับการวิ่งธงชาติไทยในวันที่ 46 กำหนดออกสตาร์ทจากสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยในวันนี้ฝ่ายจัดกรรมได้ปรับรูปแบบใช้ทีมมาร์แชล และทีม Road to Tokyo ทำหน้าที่วิ่งถือชาติไทยแทนพี่น้องนักวิ่งชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งก็ถือเป็นการปฏิบัติเป็นตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ตลอดเส้นทางกว่า 85 กม. ทั้งทีมมาร์แชล และ ทีม Road to Tokyo สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยวิ่งส่งต่อธงชาติไทยตลอดทาง ก่อนวิ่งนำธงชาติไทยมาถึงจุดหมาย ที่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้สำเร็จแบบไร้ปัญหา ทำให้จบวันที่ 46 ของกิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" สะสมระยะทางรวมได้แล้ว 3,544 กม.ธวัชชัย หกพันนา แชมป์วิ่งจอมบึง มาราธอน 2020 และ บางแสน มาราธอน 2019 เผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ไม่สามารถลงวิ่งธงชาติไทยได้ ตนจึงได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่แทนร่วมกับทีมมาร์แชล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจและความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสวิ่งถือธงชาติไทย“ผมคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย เป็นการจุดประกายให้คนที่ไม่เคยออกกำลัง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมกิจกรรมให้หันมาใส่ใจและตระหนักถึงในเรื่องนี้มากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการรวบรวมพลังใจจากพี่น้องคนไทย ส่งต่อไปให้กับนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ ให้มีกำลังใจสู้ศึกโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ด้วย"ด้าน “ธัญลักษณ์ จันทราช” ข้าราชการสำนักงาน ปปส.ภาค 4 อดีตตัวแทนทีมชาติไทย เคยเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน ปี 2018 ที่จีน และปี 2019 ที่ญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมลงวิ่งธงในวันนี้ เผยว่า ภูมิใจมาก รู้สึกว่าธงชาติที่ว่าหนักวันนี้กลายเป็นเบาไปเลย ปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน สิ่งที่สัมผัสได้ คือ ทุกก้าวที่เราก้าวออกไปลำบากก็จริง แต่เทียบกับนักกีฬาที่ฝึกซ้อมกว่าจะก้าวไปถึงจุดหมายและความฝันก็ลำบากเช่นกัน แถมลำบากกว่ามากด้วย ซึ่งตนก็ขออวยพรและให้กำลังใจให้นักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ขณะที่ นาวาอากาศโท วิชัย ราชานนท์ นักชกเหรียญทองแดง โอลิมปิก ปี 1996 ซึ่งโฟนอินเข้ามาร่วมพูดคุยในช่วงเช้า และร่วมวิ่งปิดท้ายของวันที่ 46 เปิดใจด้วยว่า สำหรับตนบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นยิ่งใหญ่จริงๆ และมีแต่นักกีฬาฝีมือเก่งกาจร่วมแข่งขัน ภูมิใจมากๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนของชาติเข้าร่วมการแข่งขันและคว้าเหรียญทองแดงมาได้"ส่วนตัวผมเองในฐานะรุ่นพี่ อยากให้กำลังใจน้องๆ นักกีฬาไทยทุกคน ขอให้สู้อย่างเต็มที่ ทำหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรี และขอทุกอย่าลืมสปิริตความเป็นนักกีฬา รวมถึงขอให้นำความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ คว้าชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องชาวไทย"สำหรับกำหนดการในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ค.64 วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 47 จะออกสตาร์ทจากสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ไปยังปั๊มน้ำมัน ปตท.ดอนหวาย ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นคราชสีมา ระยะทางรวม 86.9 กม. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการไลฟ์สด รวมถึงร่วมให้กำลังใจเหล่านักวิ่งและนักกีฬาทีมชาติไทยได้ที่เฟซบุ๊ก Road to Tokyo 2020 ตลอดทั้งวันขณะที่กิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง จากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ เพื่อเป้าหมาย 1 ล้านกม. อีกหนึ่งกิจกรรมส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิก ซึ่งจัดคู่ขนานกับการวิ่งผลัดธงชาติไทย ล่าสุดสะสมระยะวิ่งเพิ่มเป็น 816,831 กม.แล้วผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกำลังใจครั้งประวัติศาสตร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 ส.ค.64 ที่ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกเป็นของรางวัล ขณะเดียวกันในทุกๆการวิ่ง 1 กม.จะสมทบทุน 1 บาท สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ด้วยอนึ่งกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค.64 โดยแฟนๆกีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันผ่านทาง ThaiTBS, NBT, PPTV, NEW18, ทรูโฟร์ยู24, GMMTV25, T-Sports และ AIS PLAY