"สมรักษ์-แต้ว พิมศิริ" ร่วมเชียร์รุ่นน้องสู้ศึกโอลิมปิก! วิ่งธงชาติไทย เข้าสู่ 1,000 กม.สุดท้าย

เข้า 1,000 กม. สุดท้าย "วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" วันที่ 47 วิ่งจากตัวเมืองขอนแก่น ถึง อ.พล เตรียมมุ่งหน้าโคราช ทีม Road to Totyo และ มาร์แชล ช่วยปิดจ็อบวิ่งจบที่ 3,619 กม. ทำให้เหลือระยะทางอีกเพียง 987 กม.เท่านั้น จะพิชิตภารกิจ 4,606 กม. ด้าน "บาส-แต้ว" ฮีโร่โอลิมปิกเมืองหมอแคน ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์รุ่นน้องนักกีฬาไทย เชื่อทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จ ขอเพียงเชื่อมั่นในตัวเองความเคลื่อนไหวกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว และจัดขึ้นเพื่อรวบรวมกำลังใจจากพี่น้องคนไทยส่งต่อถึงนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดเมื่อ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 47 โดยยังเป็นการวิ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ระยะทางรวม 75.4 กม.สำหรับการวิ่งในวันที่ 47 ฝ่ายจัดการแข่งขันยังคงยึดมาตรการเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทำให้ในวันนี้ยังคงใช้ทีมมาร์แชล และทีมนักวิ่ง Road to Tokyo เป็นทีมหลักในการลงวิ่งทำหน้าที่รับส่งธงชาติไทยผืนประวัติศาสตร์แทนพี่น้องนักวิ่งจากจ.ขอนแก่น ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาเช่นเคยในช่วงออกสตาร์ทที่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเชิญธงชาติไทย ส่งต่อให้กับตัวแทนผู้สนับสนุนกิจกรรมออกวิ่งในช่วงแรก ก่อนส่งต่อให้กับทีมมาร์แชล และทีมนักวิ่ง Road to Tokyo สับเปลี่ยนกันออกมาวิ่ง ก่อนจะนำธงชาติไทยมาถึงยังที่หมาย ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.เมืองพล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอชั่งหยู ปิโตเลียม) อ.พล จ.ขอนแก่น ได้สำเร็จ พร้อมขยับระยะทางวิ่งรวมเป็น 3,619 กม. ทำให้เหลือระยะทางที่ต้องวิ่งอีกเพียง 987 กม.เท่านั้น ก็จะพิชิตภารกิจ 4,606 กม.ในกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ต้องขอบคุณทีมงานจัดกิจกรรมที่ให้จังหวัดและพี่น้องชาวขอนแก่นได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ตนและชาวขอนแก่นขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนในกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้เป็นพิเศษ หลังเจ้าภาพญี่ปุ่น ไม่เปิดให้กองเชียร์จากชาติเข้าไปเชียร์ที่ข้างสนาม จึงถือโอกาสร่วมส่งกำลังใจและขอให้ประสบชัยชนะและความสำเร็จกลับมาทั้งนี้ระหว่างการวิ่งในช่วงสายและบ่ายของวัน 2 นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกชาวเมืองขอนแก่น ทั้ง "แต้ว" ร้อยโทหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว จอมพลังเหรียญเงินโอลิมปิก ปี 2012 และ 2016 รวมถึง "บาส" เรือเอก สมรักษ์ คำสิงห์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิก ปี 1996 ยังโฟนอินเข้ามาร่วมพูดคุยกับผู้บรรยายพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของตัวเองทางเฟซบุ๊ก Road to Tokyo 2020 ด้วย"แต้ว" พิมศิริ เปิดใจถึงโอลิมปิกเกมส์ว่า ครั้งแรกของตนเมื่อปี 2012 ยังเด็ก ทำให้รู้สึกว่ากดดันมาก แต่ผ่านได้ด้วยดี เพราะฝึกหนัก ส่วนครั้งสอง ปี 2016 ก็กดดันไม่ต่างกัน เพราะมาด้วยการถูกตั้งความหวัง แต่ก็ทำสำเร็จได้ ซึ่งตนก็ขอแนะนำน้องๆ นักกีฬาว่า ขอให้มั่นใจในเป้าหมาย ขอให้เชื่อมั่นตัวเองว่าต้องทำได้ เราก็ก็จะทำได้“โตเกียวเกมส์ครั้งนี้ แต้ว ก็อยากส่งกำลังใจให้น้องๆ นักกีฬาไทยทุกคน ทุกประเภทกีฬาเลยค่ะ ขอให้สู้ๆ ก็เชื่อมั่นว่าพลังใจจากการวิ่งธงชาติไทยโดยประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ จะเป็นแรงผลักดันอย่างดีให้กับนักกีฬาไทยได้คว้าเหรียญรางวัลและความสำเร็จกลับมาฝากคนไทย"ส่วน “สมรักษ์ คำสิงห์” เผยว่า ยังดีใจมากๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้คนไทยได้ดีใจและภูมิใจไปพร้อมกัน โอลิมปิกปี 1996 ตนทุ่มสุดชีวิต เพราะหวังแก้ตัวจากครั้งแรกเมื่อปี 1992 ซึ่งก็ทำได้สำเร็จ และได้ร้องเพลงชาติไทยที่เพราะที่สุดในโลก สำหรับน้องๆ ที่ไปแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว ตนอยากบอกว่า ขอให้มั่นใจในตัวเอง อะไรก็เกิดขึ้นได้ ขอให้ทุกคนไปอย่างมีความหวัง หวังมาก หวังน้อย ก็ขอให้มีตั้งความหวังกันทุกคนสำหรับกิจกรรมการวิ่งธงชาติไทยในวันศุกร์ ที่ 14 พ.ค.64 วิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 48 จะวิ่งจาก ปั๊มน้ำมัน ปตท.เมืองพล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอชั่งหยูปิโตเลียม) ไปยัง ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดอนหวาย ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ระยะทางรวม 86.9 กม. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการไลฟ์สด รวมถึงร่วมให้กำลังใจเหล่านักวิ่งและนักกีฬาทีมชาติไทยได้ที่เฟซบุ๊ก Road to Tokyo 2020 ตลอดทั้งวันขณะที่กิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง จากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ เพื่อเป้าหมาย 1 ล้านกม. อีกหนึ่งกิจกรรมส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิก ซึ่งจัดคู่ขนานกับการวิ่งผลัดธงชาติไทย ล่าสุดสะสมระยะวิ่งเพิ่มเป็น 822,952 กม.แล้วทั้งนี้กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 8 ส.ค.64 แฟนๆกีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันผ่านทาง ThaiTBS, NBT, PPTV, NEW18, ทรูโฟร์ยู24, GMMTV25, T-Sports และ AIS PLAY