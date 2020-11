“นิชิโนะ” นำทัพ “ช้างศึก” ตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าแคมป์ฟีฟ่าเดย์

ร์โดยการตรวจหาเชื้อครั้งนี้นำโดย อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักเตะอาทิ อานนท์ อมรเลิศศักดิ์, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, มานูเอล ทอม เบียรห์, ทริสตอง โด, อาทิตย์ บุตรจินดา และณัฐวุฒิ สุขสุ่มขณะที่นักเตะจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกอบด้วย สารัช อยู่เย็น, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และเจนรบ สำเภาดี อยู่ในระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดอุดรธานี หลังแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ 2020/21 รอบ 64 ทีม ซึ่งทางสโมสรจะดำเนินการพานักเตะไปตรวจหาเชื้อ และส่งผลตรวจมาในภายหลังด้าน อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เหมือนเดือนตุลาคม ซึ่งเราได้ทำงานควบคู่ไปกับ ไทยลีก ในการจัดเตรียมแผนและโปรแกรมที่เหมาะสม แต่ก็มีข้อจำกัดบ้าง สุดท้ายเราได้นักเตะที่พร้อมที่สุดเพื่อลงทำการแข่งขันกับทีม ไทยลีก ออลสตาร์”“ต้องยอมรับและเข้าใจว่าเราทำงานภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 ผมพยายามมองในแง่ดี ผมและทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ช พยายามมองหาตัวเลือกอื่นๆ เพื่อสร้างขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้น""เพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ได้เข้ามาสัมผัสกับแคมป์ทีมชาติไทยและได้แสดงศักยภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ก่อนเจอกับ อินโดนีเซีย ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะเล่นในช่วงเดือนมีนาคม”นอกจากนี้ นิชิโนะ ยังกล่าวถึง “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน ที่เพิ่งเปิดตัวคุมทีม ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ โค้ชแบน ที่ไปรับงานที่ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผมหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับทีมต่อไป”“ส่วนทีมงานสต๊าฟฟ์ ผมยังจะใช้ทีมโค้ชชุดเดิม อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าผมเข้ามาเพื่อพัฒนานักเตะและสต๊าฟฟ์โค้ชคนไทยไปพร้อมๆ กัน การที่ โค้ชแบน ไปคุมสโมสรก็ถือเป็นก้าวสำคัญของชีวิตการทำงานของเขา ส่วนในอนาคตจะมีใครเข้ามาแทนหรือไม่ ต้องรอสรุปอีกที เพราะการเลือกทีมงานเราต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ อย่างควบคู่กันไป”สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32