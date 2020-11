"ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม" ปลื้มติดทีมชาติครั้งแรก สานฝันวัยเด็ก

ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม กองหน้าป้ายแดงทัพช้างศึก จาก ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ถือเป็นหนึ่งในนักเตะหน้าใหม่ที่ได้รับเลือกมาติดทีมชาติชุดใหญ่ ในยุคของ อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัด ที่ในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว 4 ประตู จากการลงสนาม 11 นัด“ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทย มันคือความฝันสูงสุดในอาชีพนักบอลที่ผมมาตั้งแต่เด็ก ครับ” กองหน้าดาวรุ่งวัย 22 ปี กล่าวเริ่ม“กับฟอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้ ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะ เรื่องร่างกายที่ต้องเพิ่มเติมอีกมาก การตัดสินใจ และการจบสกอร์ ก็หวังว่าจะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากพี่ๆ เพื่อนๆ และโค้ช อากิระ นิชิโนะ”“อย่างที่ผมบอก ผมจะพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งที่โค้ชสอนให้มากที่สุด ทำเต็มที่ทุกอย่างในการซ้อม และหากมีโอกาสได้ลงสนามก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุด ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะติดตัวผมไปทั้งในการเล่นกับสโมสร และการเล่นทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป”“สุดท้ายต้องขอบคุณครอบครัว และทุกๆ คน รวมถึงแฟนบอล ที่มีส่วนร่วมช่วยทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ เป็นกำลังใจที่ดีมากๆ ให้กับผม ผมต้องขอบคุณจริงๆครับ” กองหน้าดาวรุ่งแข้งเทพกล่าวทิ้งท้ายสำหรับ ทีมชาติไทย จะทำเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท