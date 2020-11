“นิชิโนะ” เรียก “ขวัญชัย สุขล้อม” เสริมช้างศึก ชุดอุ่นเครื่องไทยลีก ออล สตาร์

อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ตัดสินใจเรียก ขวัญชัย สุขล้อม ผู้รักษาประตูของ พีที ประจวบ เอฟซี เข้ามาเสริมทีมเพิ่มอีกหนึ่งราย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีมไทยลีก ออล สตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนหน้านี้ ทัพช้างศึก ได้ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะ และได้เรียก ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์ มาเสริมทีมเมื่อวานนี้โดยมือกาวของต่อพิฆาต จะเข้ามาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และ เดินทางเข้าแคมป์เก็บตัว ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32สำหรับ แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท