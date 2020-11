ธณชัย หนูราช : การติดธงช้างศึกคือความมุ่งมั่นจากคำสัญญาของผมกับพ่อ

ธณชัย หนูราช ผู้รักษาประตูป้ายแดงทัพช้างศึก เชื่อว่าการที่เจ้าตัวได้ติดทีมชาติ คือผลตอบแทนจากการมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อในการที่จะก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เพื่อแลกกับการให้คุณพ่อของเขาเลิกดื่มเหล้า"ผมรู้สึกดีใจมาก มันคือฝันสูงสุดของนักฟุตบอลเลยก็ว่าได้ ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่ไม่อยากติดทีมชาติ มันเหมือนเป็นกำลังใจของชีวิต และเป็นผลตอบแทนของความตั้งใจและความมุ่งมั่น ที่เราทำมาตลอด" ธณชัย กล่าวเริ่ม"ทางสโมสร นครราชสีมา ทั้งสตาฟฟ์โค้ชและเพื่อนร่วมทีมต่างแสดงความยินดีกับตัวผม ส่วนตัวผมจะพยายามเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงตัวต่อไป ที่สำคัญคือการไปครั้งนี้ ผมก็จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุด ทั้งจากโค้ชและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ พร้อมนำมาปรับใช้ในสโมสร""จริงๆ ผมกับพ่อเคยให้สัญญากันว่า ถ้าผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คุณพ่อจะเลิกดื่มเหล้า และก็ทำสำเร็จ ผมได้เป็นนักเตะอาชีพ ส่วนคุณพ่อก็เลิกดื่ม และการได้มาถึงจุดสูงสุดอย่างการติดทีมชาติไทย มันคือผลตอบแทนที่มาจากคำสัญญา อีกทั้งยังจะทำให้พ่อผมมีกำลังใจ ว่าจะไม่ย้อนกลับไปหามันอีกครั้ง""วันนี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผม มันไกลเกินกว่าที่ฝันมาก เราไม่เคยคิดหรอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ มันภูมิใจมากเลยนะ ถ้าวันหนึ่งผมมีลูกผมจะได้บอกเขาว่า การที่มุ่งมั่น ตั้งใจ มันไม่ได้มีแต่ในนิยาย หรือ นิทาน และอยากให้เขามองผมเป็นตัวอย่าง ว่าจากคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าตั้งใจ มุ่งมั่น สุดท้าย ผลตอบแทนก็จะกลับมาหาตัวเรา"สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำเก็บตัวเข้าแคมป์ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ และลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB,EEEAEEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB,SA-SB ราคา 100 บาท