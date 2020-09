ต้อนรับฤดูกาลใหม่ “ทรูวิชั่นส์” จัดให้คอบอลไทยเต็มอิ่มชม “พรีเมียร์ลีกอังกฤษ” ทุกแมตช์

บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตลอด 3 ฤดูกาล 2019/2020-2021/22 ชมสดทางหน้าจอโทรทัศน์ผ่าน ทรูวิชั่นส์ ครบ 380 แมตช์ และยังพร้อมชมได้ทุกที่ บนมือถือผ่านแอปทรูไอดี พร้อมแล้วที่จะให้แฟนบอลชาวไทย เต็มอิ่มไปกับความมันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาลใหม่ 2020/2021 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กันยายนนี้ ด้วยการจัดเตรียมแพกเกจหลากหลายประเภท ครอบคลุม และ เหมาะกับลูกค้าทุกๆ ท่านนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทรูวิชั่นส์ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตลอด 3 ฤดูกาล (2019/2020-2021/2022) พร้อมถ่ายทอดสด “พรีเมียร์ลีก อังกฤษ” ฤดูกาลใหม่ 2020/21 กับลีกฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ที่มีแฟนบอลติดตามมากที่สุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำการถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำระดับโลกที่ดีที่สุด และมากที่สุดในประเทศไทย กับช่องทางการรับชมที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด มาพร้อมกับกล่องรุ่นใหม่ “ทรูไอดีทีวี ไฮบริด” ที่เพิ่มอรรถรสการรับชมให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น พร้อมให้คุณได้รับชมสดด้วยความคมชัดระดับเอชดี และคมชัดระดับ 4K ทางหน้าจอโทรทัศน์ ผ่านทรูวิชั่นส์ หรือพร้อมชมได้ทุกที่บนมือถือ ผ่านแอปทรูไอดี อีกทั้งยังสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันสำหรับผู้ที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสดได้ใน Facebook, Twitter และ Youtube ทาง TrueVisions Official และยังมีรายการวิเคราะห์เกมการแข่งขันจากเหล่า คอมเมนเตเตอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ “เทพวาว” (จารุวัฒน์ พริบไหว), “ต้น ตัวเทพฟุตบอล” (อำนวย ยารังษี) ในรายการ Before The Game ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง ทรูพรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี (ช่อง 600) และ Online Platform บน Facebook และ Youtube TrueVisions ซึ่งดำเนินรายการโดย “ปฐมภพ อินทร์บำรุง” นอกจากนั้น ยังมีรายการที่จะมาสรุปทุกประตู ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคู่ ทุกสนาม หลังจบการแข่งขันในวันเสาร์ และ อาทิตย์ อย่างรายการ The Match Round Up ทางช่อง ทรูพรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี (ช่อง 600), Facebook และ Youtube TrueVisions รวมถึงรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารของพรีเมียร์ลีกตลอดทั้งสัปดาห์ กับ The Stadium ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น. ทาง Facebook และ Youtube TrueVisionsสมาชิกสมัครใหม่ แพลทินัม แพกเกจ สามารถรับชมพรีเมียร์ลีก อังกฤษฟรี ครบทุกแมตช์ ตลอด 2 ฤดูกาล 2020/21-2021/22 ซึ่งเรามั่นใจได้ว่า พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลนี้ จะเข้าถึงฐานผู้ชมที่กว้างขึ้นอีกแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพ็กเสริม “ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี พลัส” ที่มีราคาที่เข้าถึงได้ง่าย สมาชิกทรูวิชั่นส์ แบบรายเดือน ทุกแพกเกจ สมัครแพ็กเสริมเพียง 299 บาท/เดือน เพียงใช้มือถือ เบอร์ทรูมูฟเอช กด *482*299* หมายเลขสมาร์ทการ์ด#โทรออก จากปกติราคา 399 บาท/เดือน โปรโมชันราคาพิเศษนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563และนอกจากนี้ ทรูวิชั่นส์ ยังได้จัดเตรียมแพกเกจพิเศษสำหรับลูกค้าประเภท ผับ บาร์ ร้านอาหาร และสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ ให้สามารถออกอากาศทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และช่องรายการทรูวิชั่นส์รวมทั้งสิ้น 47 ช่องรายการ ครบทุกประเภท อาทิ กีฬาดังยอดนิยม สารคดีความรู้ และรายการบันเทิงระดับโลก เป็นต้น ซึ่งมีให้คุณได้เลือก 2 แพกเกจ ดังนี้ แพกเกจรายเดือน ราคา 2,900 บาท/เดือน แพกเกจรายปี ราคา 29,000 บาท/ปี (จากปกติ 32,000 บาท) สมัครภายในวันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 1239คอบอลต้องไม่พลาด เตรียมพบกับความสนุก สด มัน ทางหน้าจอทีวีและบนมือถือกับ ทรู พรีเมียร์ลีก ติดตามชมสด ครบทุกแมตช์ ได้ที่ทรูวิชั่นส์ ที่เดียว กับแพกเกจเสริม ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี ช่อง 600-605 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-700-8000, ทรูช็อป, ทรูพาร์ตเนอร์, ตัวแทนทรูวิชั่นส์ทั่วประเทศ