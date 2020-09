ระเบิดศึกวินนิ่งออนไลน์ "Main Stand Gaming" จัด "eFootball 2021 myClub x2 Tour" ชิงเงินรวม 1 ล้านบาท

Main Stand Gaming ภายใต้การบริหารของ Main Stand จัดทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตเกม PES (eFootball Pro Evolution Soccer) หรือที่คุ้นเคยในชื่อ Winning Eleven รูปแบบออนไลน์ที่ชิงเงินรางวัลสูงสุดในประเทศไทย รายการ "eFootball 2021 myClub x2 Tour""eFootball 2021 myClub x2 Tour" คือ ทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซียนวินนิ่ง จะได้จัดทีมรวมดารานักเตะคนเก่งและคนโปรดในโหมด myClub โดยมีจำนวนคนลงแข่งมากสูงสุดต่อ 1 ซีชั่น สูงสุดถึง 1,024 คน เพื่อหาคนที่เก่งที่สุดโดยรูปแบบเงินรางวัลเป็นแบบ Double Prize Pool จำนวนเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับ จำนวนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ยิ่งมีคนเข้าร่วมแข่งขันมาก เงินรางวัลยิ่งสูงตามไปด้วย หากผู้สมัครครบ 1,024 แอคเคาท์ ในแต่ละซีซั่นจะมีเงินรางวัลรวมสูงสุดถึงซีชั่นละ 250,000 บาท รวมตลอดทั้ง 4 ซีซั่น สูงถึง 1 ล้านบาท ซึ่งแต่ละซีซั่นมีเงินรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 8 อันดับด้วยกัน แชมป์รายการนี้ในแต่ละซีซั่น จะได้เงินรางวัลในตำแหน่งแชมป์สูงสุดถึง 100,000 บาท รองแชมป์ 55,000 บาท อันดับสาม 20,000 บาท อันดับสี่ 8,000 บาท อันดับห้า 4,000 บาท อันดับ 6-8 อันดับละ 2,000 บาทไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรอบ ชนะเพียง 2 นัด รับเงินรางวัลการันตีทันที เข้ารอบ 256 ทีม รับ 200 บาท เข้ารอบ 128 ทีม รับเพิ่ม 200 บาท เข้ารอบ 64 ทีม รับเพิ่มอีก 200 บาท ... ชนะ 4 นัด คืนทุนสมัครแล้ว ที่เหลือจากนี้ กำไรล้วน ๆ เข้ารอบ 32 ทีม รับเพิ่ม 500 บาท และเข้ารอบ 16 ทีม รับเพิ่มอีก 500 บาทถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นเซียนวินนิ่ง แล้วอยากลุ้นเงินแสนในแต่ละซีซั่น สมัครเข้ามาได้ที่ https://forms.gle/7U5DPJS91RKSzN8N8 ค่าสมัครเพียงคนละ 500 บาท แต่ละคนสามารถสมัครได้ไม่เกินคนละ 4 ทีม (แอคเคาท์) เผื่อทีมหลักพลาด ก็มีโอกาสเอาทีมสำรองแก้มือได้เพื่อลุ้นเงินรางวัลใหญ่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายนนี้ แต่หากคุณสมัครครบทั้ง 4 ซีซั่น รับไปเลยส่วนลดซีซั่นละ 100 บาท จากราคาเต็ม 2,000 บาท เหลือ 1,600 บาทสำหรับโหมด myClub เป็นโหมดที่เราสามารถสร้างทีมในฝันขึ้นมาได้เอง โดยใช้ GP หรือ myClub Coins ซื้อบอล ที่จะทำให้เราได้นักเตะมาใช้งาน ทั้งนักเตะในยุคปัจจุบัน หรือตำนานนักเตะ รวมถึงซื้อโค้ช เพื่อนำทีมในฝันของเรา ไปปะทะกับทีมในฝันของผู้เล่นคนอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในแบบเล่นคนเดียว หรือ Co-op กับเพื่อน โดยจะมีการอัพเดทข้อมูลในเกม eFootball PES 2021 Season Update วันที่ 15 กันยายนนี้1-15 กันยายนเปิดรับสมัคร21 กันยายนประกาศสายการแข่งขัน9 - 11 ตุลาคมรอบ 1,024 / 512 / 256 คน ระบบ Best of 112 -15 ตุลาคมรอบ 128 / 64 / 32 / 16 คน ระบบ Best of 1(Livestream คู่ที่น่าสนใจทาง FB - Main Stand Gaming 16 - 17 ตุลาคมรอบก่อนรองชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระบบ Best of 3(Livestream ทาง FB - Main Stand Gaming 18 ตุลาคมรอบชิงชนะเลิศ ระบบ Best of 5(Livestream ทาง FB - Main Stand Gaming