คาดคนร้ายยิงตำรวจหน้าโรงเรียนเป็นกลุ่มเดียวกับที่ยิง “ด.ต.มะยากี” เสียชีวิตเมื่อ 4 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัตตานี - คืบหน้าเหตุยิงดาบตำรวจหน้าโรงเรียนขณะมารับลูก พบคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้า-9 มม. ดักรอยิง พบปลอกกระสุนกว่า 20 นัด ภรรยาที่เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่ศีรษะ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าลำตัวหลายนัด เชื่อเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ยิง ด.ต.มะยากี ดีเยาะ ตำรวจ สภ.ราตาปันยัง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พ.ค.

วันนี้ (25 พ.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้าย 4 คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบบุกยิงตำรวจ สภ.ยะหริ่งเจ็บสาหัสขณะจอดรถรอรับลูกหน้าโรงเรียน กระสุนถูกภรรยาที่ลาคลอดเสียชีวิตในรถ ขณะอุ้มลูกที่เป็นทารก

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของ พ.ต.อ.วรินทร์ วันธงชัย ผกก.สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในซอยทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พบรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ สวิปสีขาว​ ที่กระจกด้านคนขับมีร่องรอยกระสุนปืนหลายแห่ง ตรวจสอบภายในรถ พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะด้านหลังข้างคนขับ ทราบชื่อ นางฟาตีเมาะ ยาโงะ อายุ 35 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าลำตัวหลายนัด ส่วน ด.ต. อดุลย์ หยีสุหลง อายุ 38 ปี ผบ.หมู่ ป. สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถูกยิงเข้าที่ขาอาการปลอดภัย

ในที่เกิดเหตุพบบนถนนพบ​ปลอกกระสุนปืน​อาก้า​ 7 ปลอก​ ลูกกระสุน 1 ลูก​ และปลอกกระสุนปืน 9 มม.​ 3 ปลอก​ และลูกกระสุนปืน​ 1​ ลูก​ เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบสวนทราบว่า​ ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่ ดต.อดุลย์​ได้ขับรถเก๋งมาพร้อมภรรยาและลูกอีก 2 คนที่นั่งมาด้วยเพื่อไปรับลูกชายจำนวน 3 คนที่โรงเรียนดังกล่าว​ โดยที่​ น.ส.ปาตีเมาะ​ ผู้ตาย ซึ่งเป็นภรรยาได้​อุ้มลูกวัย 2 เดือนนั่งเบาะหลัง​ ส่วนลูกอีก 1 คนนั่งข้างพ่อ​ ซึ่งเป็นคนขับ​​ เมื่อขับเข้ามาในซอย​ ปรากฎว่าได้มีคนร้าย​ 4​ คนแต่งกายหญิงมุสลิม​สวมฮิญาบปิดบังใบหน้า​ มากับรถจักรยานยนต์​ 2 คันดักรออยู่ข้างทาง​

เมื่อคนร้ายเห็นรถ​ ด.ต.อดุลย์​ ก็ได้ใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกสั้นกระหน่ำยิงใส่ทันที​หลายนัด​ ด.ต.อดุลย์​ขับรถหนีเข้าไปในโรงเรียน​ ห่างจากจุดถูกยิงประมาณ 300 เมตร​ ก่อนที่จะลงจากรถและได้เปิดประตูด้านหลัง พบภรรยาที่อุ้มลูกวัย 2 เดือน นอนแน่นิ่ง​ถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตในรถ ส่วนลูกถูกสะเก็ตที่หน้าท้อง​ ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว ขณะที่ ดต.อดุลย์ถูกยิงที่ขา ก่อนตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือ​

หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกันพื้นที่​ นอกจากนี้ได้ประสานหน่วยกำลังทหารเข้ารอบตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยก่อเหตุยิง ด.ต.มะยากี ดีเยาะ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.ราตาปันยัง จ.ปัตตานี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ ด.ต.มะยากีเดินทางกลับที่พักในพื้นที่ อ.มายอ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการ โดยพบว่ามีคนร้าย 4 คน ปลอมตัวเป็นช่างไฟฟ้า ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์จากด้านหน้าและด้านข้าง เป็นเหตุให้ ด.ต.มะยากีได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างนำส่งโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการข่าวแจ้งว่ากลุ่มก่อความไม่สะดวกมีความพยายามที่จะรอบทำร้ายที่ของรัฐ เพื่อสร้างสถานการณ์

