คาดคนร้ายยิงตำรวจหน้าโรงเรียนเป็นกลุ่มเดียวกับที่ยิง “ด.ต.มะยากี” เสียชีวิตเมื่อ 4 พ.ค.

ปัตตานี - คืบหน้าเหตุยิงดาบตำรวจหน้าโรงเรียนขณะมารับลูก พบคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้า-9 มม. ดักรอยิง พบปลอกกระสุนกว่า 20 นัด ภรรยาที่เสียชีวิตถูกยิงเข้าที่ศีรษะ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าลำตัวหลายนัด เชื่อเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ยิง ด.ต.มะยากี ดีเยาะ ตำรวจ สภ.ราตาปันยัง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พ.ค.
วันนี้ (25 พ.ค.) ความคืบหน้าเหตุคนร้าย 4 คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบบุกยิงตำรวจ สภ.ยะหริ่งเจ็บสาหัสขณะจอดรถรอรับลูกหน้าโรงเรียน กระสุนถูกภรรยาที่ลาคลอดเสียชีวิตในรถ ขณะอุ้มลูกที่เป็นทารก
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของ พ.ต.อ.วรินทร์ วันธงชัย ผกก.สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในซอยทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พบรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ สวิปสีขาว ที่กระจกด้านคนขับมีร่องรอยกระสุนปืนหลายแห่ง ตรวจสอบภายในรถ พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะด้านหลังข้างคนขับ ทราบชื่อ นางฟาตีเมาะ ยาโงะ อายุ 35 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าลำตัวหลายนัด ส่วน ด.ต. อดุลย์ หยีสุหลง อายุ 38 ปี ผบ.หมู่ ป. สภ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ถูกยิงเข้าที่ขาอาการปลอดภัย
ในที่เกิดเหตุพบบนถนนพบปลอกกระสุนปืนอาก้า 7 ปลอก ลูกกระสุน 1 ลูก และปลอกกระสุนปืน 9 มม. 3 ปลอก และลูกกระสุนปืน 1 ลูก เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่ ดต.อดุลย์ได้ขับรถเก๋งมาพร้อมภรรยาและลูกอีก 2 คนที่นั่งมาด้วยเพื่อไปรับลูกชายจำนวน 3 คนที่โรงเรียนดังกล่าว โดยที่ น.ส.ปาตีเมาะ ผู้ตาย ซึ่งเป็นภรรยาได้อุ้มลูกวัย 2 เดือนนั่งเบาะหลัง ส่วนลูกอีก 1 คนนั่งข้างพ่อ ซึ่งเป็นคนขับ เมื่อขับเข้ามาในซอย ปรากฎว่าได้มีคนร้าย 4 คนแต่งกายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้า มากับรถจักรยานยนต์ 2 คันดักรออยู่ข้างทาง
เมื่อคนร้ายเห็นรถ ด.ต.อดุลย์ ก็ได้ใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกสั้นกระหน่ำยิงใส่ทันทีหลายนัด ด.ต.อดุลย์ขับรถหนีเข้าไปในโรงเรียน ห่างจากจุดถูกยิงประมาณ 300 เมตร ก่อนที่จะลงจากรถและได้เปิดประตูด้านหลัง พบภรรยาที่อุ้มลูกวัย 2 เดือน นอนแน่นิ่งถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตในรถ ส่วนลูกถูกสะเก็ตที่หน้าท้อง ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว ขณะที่ ดต.อดุลย์ถูกยิงที่ขา ก่อนตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกันพื้นที่ นอกจากนี้ได้ประสานหน่วยกำลังทหารเข้ารอบตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยก่อเหตุยิง ด.ต.มะยากี ดีเยาะ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.ราตาปันยัง จ.ปัตตานี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ ด.ต.มะยากีเดินทางกลับที่พักในพื้นที่ อ.มายอ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการ โดยพบว่ามีคนร้าย 4 คน ปลอมตัวเป็นช่างไฟฟ้า ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์จากด้านหน้าและด้านข้าง เป็นเหตุให้ ด.ต.มะยากีได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างนำส่งโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการข่าวแจ้งว่ากลุ่มก่อความไม่สะดวกมีความพยายามที่จะรอบทำร้ายที่ของรัฐ เพื่อสร้างสถานการณ์
อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
๐ สุดสลด! 4 คนร้ายบุกยิงตำรวจปัตตานีเจ็บสาหัส เมียเสียชีวิตในรถขณะอุ้มลูกวัยทารก
๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพ “ด.ต.มะยากี ดีเยาะ” อย่างสมเกียรติ