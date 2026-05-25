สุดสลด! 4 คนร้ายบุกยิงตำรวจปัตตานีเจ็บสาหัส เมียเสียชีวิตในรถขณะอุ้มลูกวัยทารก

ปัตตานี - คนร้าย 4 คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบบุกยิงตำรวจ สภ.ยะหริ่งเจ็บสาหัสขณะจอดรถรอรับลูกหน้าโรงเรียน ด้านภรรยาเสียชีวิตในรถ ขณะอุ้มลูกที่เป็นทารก
วันนี้ (25 พ.ค.) เวลา 15.30 น. ที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี คนร้าย 4 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน แต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดก่อเหตุยิง ด.ต.อดุลย์ หะยีสุหลง ตำรวจสังกัด สภ.ยะหริ่ง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะจอดรถอยู่หน้าทางเข้าโรงเรียนระสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จะ.ปัตตานี และทำให้นางฟาตีเม๊าะ ยาโง๊ะ ครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ภรรยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการลาคลอด เสียชีวิตในรถขณะอุ้มลูกที่ยังเป็นทารก และรอรับบุตรอีกคนหลังเลิกเรียน ท่ามกลางความตกใจของประชาชนและผู้ปกครองในพื้นที่
หลังเกิดเหตุ คนร้ายได้เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ทันที โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมจุดเกิดเหตุ พร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางใกล้เคียง เพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัว ด.ต.อดุลย์ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุและประเด็นการก่อเหตุ อยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวน
ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า) ได้แถลงประณามคนร้ายที่ก่อเหตุว่า ไร้มนุษยธรรม คนร้ายแต่งหญิงคลุมฮิญาบประกบยิงตำรวจต่อหน้าครอบครัว ภรรยาเสียชีวิต ขณะอุ้มเด็กทารกอยู่ในรถ พฤติกรรมโหดเหี้ยม ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์
การก่อเหตุลักษณะนี้ ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ยังสร้างความสูญเสียแก่ผู้บริสุทธิ์ กระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยของสังคม และสะท้อนถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด