ศูนย์ข่าวภาคใต้ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดินฝังศพ “ด.ต.มะยากี ดีเยาะ” อย่างสมเกียรติ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธี พร้อมมอบป้ายหินฝังหลุมศพ (บาตูแนแซ) ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและประชาชน
วานนี้ (23 พ.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า ณ สุสานหลังมัสยิดนูรุลอิสลามปาว์มานีส (มัสยิดบ้านม่วงหวาน) หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้มีพิธีพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษแก่ ดาบตำรวจ มะยากี ดีเยาะ อายุ 50 ปี ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ โดยมี พลตำรวจโท ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรี ชาคริต อุจะรัตน รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธี และเป็นผู้แทนมอบป้ายหินฝังหลุมศพ (บาตูแนแซ) ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติพี่น้อง ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า สำหรับเหตุการณ์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. ขณะ ดาบตำรวจ มะยากี ดีเยาะ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี กำลังเดินทางกลับที่พักในพื้นที่อำเภอมายอ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวออกจากสถานีตำรวจภูธรราตาปันยัง ระหว่างทางได้มีคนร้ายจำนวน 4 คน ปลอมตัวเป็นช่างไฟฟ้า ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์จากด้านหน้าและด้านข้าง เป็นเหตุให้ ดาบตำรวจมะยากีฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างนำส่งโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี โดยเหตุเกิดบริเวณสี่แยกม่วงหวาน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ภายในพิธีเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีอิหม่ามและคอเต็บประจำมัสยิด ประกอบพิธีอ่านซูเราะห์จากอัลกุรอาน และกล่าวดุอาอ์ พร้อมทั้งมีการอ่านประวัติและคำไว้อาลัยจากครอบครัว สะท้อนถึงความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดาบตำรวจ มะยากี ดีเยาะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อผู้วายชนม์และครอบครัว อีกทั้งยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอุทิศตนเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสีย พร้อมยืนยันเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วน ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลัง และให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้