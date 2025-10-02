“เซ็นทรัลพัฒนา” เตรียมเผยโฉม “เซ็นทรัล กระบี่” ศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืน มิกซ์ยูสแห่งแรกของกระบี่ เปิด 24 ต.ค.นี้

กระบี่ – “เซ็นทรัลพัฒนา” เตรียมเผยโฉม “เซ็นทรัล กระบี่” ศูนย์การค้าต้นแบบความยั่งยืน มุ่งสู่ EDGE Zero Certification มิกซ์ยูสแห่งแรกของกระบี่ ยกระดับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวไทย เปิด 24 ต.ค. นี้ พร้อมเป็น “ห้องรับแขกเมือง” รวมกว่า 300 แบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น ครบทุกไลฟ์สไตล์
วันนี้ (2 ต.ค.68) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน แถลงข่าวเตรียมเปิด “เซ็นทรัล กระบี่” ศูนย์การค้าลำดับที่ 44 ภายใต้แนวคิด “Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัด มูลค่าโครงการรวม 4,500 ล้านบาท ครบครันด้วยโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย และศูนย์การค้า ที่มีพื้นที่อาคารรวม (GBA) 86,609 ตร.ม. ออกแบบจากความต้องการของคนกระบี่ มุ่งเป็นศูนย์การต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล EDGE Certification – Zero Level เพื่อเป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งภาคใต้ ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่เมืองต้นแบบแห่งความยั่งยืน
โดย “เซ็นทรัล กระบี่” มีกำหนดเปิดให้บริการ 24 ตุลาคม 2568 พร้อมจัดเต็มฉลองเปิดศูนย์การค้าฯสุดยิ่งใหญ่ รวมศิลปินดัง และอีเวนต์สร้างสีสัน-สะท้อนเสน่ห์จังหวัด โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา แถลงความพร้อมในการเปิดให้บิรการ และได้รับเกียรติจาก นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรัย ร่วมด้วย อิทธิชัย ตันบุตร นายกเทศมนตรี นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเอกพงศ์ โชคชัยวิทัศน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้า และนายวิมล หนูแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ต
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน งดงามทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนา แต่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน พร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ได้ขยายอาคารผู้โดยสารใหม่เชื่อมโยงสู่ตลาดโลกเต็มศักยภาพ หลังจากการเปิดศูนย์การค้า เซ็นทรัล กระบี่ เชื่อว่าจะทำหน้าที่เสมือน ‘ห้องรับแขกของเมือง’ ในการต้อนรับผู้มาเยือน แสดงถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่จะขับเคลื่อนกระบี่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างแท้จริง
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลกระบี่ จะเป็นศูนย์การค้าแนวคิดความยั่งยืนแห่งแรกของไทย ที่มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากล EDGE Certification - Zero Level โดยตั้งเป้าลด Carbon Footprint ตั้งแต่กระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทรนด์การพัฒนาศูนย์การค้าระดับโลกที่รองรับการใช้ชีวิตในอนาคต ทั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Krabi Prototype’ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่สามารถทำได้จริงและเที่ยวได้จริง ผนวกกับศักยภาพของจังหวัดกระบี่ ที่โดดเด่นด้วยธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนอาหารและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กระบี่เป็นจุดหมายปลายทางที่แตกต่างและน่าจดจำ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก เราจึงพัฒนาโครงการ เซ็นทรัล กระบี่ ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Made by Krabi’ ที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสะท้อนความต้องการของคนกระบี่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันและยกระดับเมืองสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
“นอกจากนี้ กลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือการสร้างการรับรู้ผ่านพันธมิตรด้านต่าง ๆ ทั้งสายการบิน กลุ่ม Telco และ OTA ควบคู่กับการนำเสนอ Tourist Privilege และ Welcome Package เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง ขณะเดียวกัน เรายังมุ่งผลักดันจังหวัดกระบี่สู่การเป็น Digital Nomad Hub ด้วยจุดเด่นด้านชายหาดที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตที่ผสมผสาน Work-Life Balance ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ การขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวและว่า
The First Sustainable-Lifestyle Shopping Centre แห่งแรกในไทย ความภาคภูมิใจของคนกระบี่
1. Energy Saving: ตั้งเป้าให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้กว่า 40% และชดเชยคาร์บอนเครดิตให้ได้ถึง 100% โดยออกแบบอาคารแบบ Semi-Outdoor ให้ลมธรรมชาติถ่ายเท ใช้ระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน ได้ 15–20%, ติดตั้ง แผง Solar Cell ขนาด 14,400 ตร.ม. กำลังการผลิต กว่า 3.2 เมกะวัตต์
2. Waste Management: พัฒนาถนน Green Road ด้านหลังศูนย์การค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถช่วยลดถุงพลาสติกไปฝังกลบได้กว่า 2.5 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 25.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, Recycle Station ให้นำขยะมาแลกเป็นเงิน ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
3. Upcycling & Creative Use of Waste: นำขยะมาสร้างงานศิลป์และดีไซน์ เช่น Eco-Art Hoarding และ Art Installation จากขยะทะเล ผลิตเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิลจากพลาสติก เปลือกหอย และข้าวเปลือก ลดการใช้พลาสติกใหม่กว่า 50% รวมถึงใช้เฟอร์นิเจอร์จาก Hybrid Cement ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้ถึง 21%
4. Krabi Collection CSR: ร่วมมือพันธมิตรและชุมชนสร้างคุณค่าร่วม เช่น Sabina และ Good Goods นำแหอวนทะเลรีไซเคิลมาผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นรักษ์โลก, Hug Craft จำหน่ายสินค้าในคอลเลกชันรักษ์โลก และชุมชนบ้านไหนหนังมีส่วนร่วมจัดการขยะแหและอวน เพื่อลดปัญหาขยะทะเลและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
นอกจากนี้ เซ็นทรัล กระบี่ ยังสนับสนุนโครงการติดตั้งและปรับปรุงสถานีสูบน้ำการประปา ด้วยงบประมาณราว 10 ล้านบาท ครอบคลุมการก่อสร้างโรงสูบ ติดตั้งปั๊มเพิ่มแรงดันพร้อมอุปกรณ์ หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่
เซ็นทรัล กระบี่ ออกแบบด้วย Landscape Architecture ที่เคารพต่อธรรมชาติและทัศนียภาพของเมือง โดยไม่สร้างตึกสูงบดบังทิวทัศน์ แต่ผสานอาคารเข้ากับภูมิทัศน์รอบข้างอย่างกลมกลืน แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ของกระบี่ ทั้งหมู่เกาะที่งดงาม โดยอาคารแต่ละหลังถูกดีไซน์ให้เสมือนเกาะเล็ก ๆ เรียงรายกลางทะเล เพดานตกแต่งด้วยเส้นสายโค้งคล้ายใบปาล์มสร้างบรรยากาศร่มรื่นราวกับเดินอยู่ท่ามกลางสวนปาล์ม และส่วนหลังคาโค้งลดหลั่นสื่อถึงภาพเรือหัวโทงที่เรียงรายตามชายหาด ขณะที่ป้ายโฆษณาและสื่อต่าง ๆ ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติรอบข้าง อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัว Mascot “ปูดำ” สัญลักษณ์สำคัญสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่ ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมตั้งชื่อเพื่อฉลองอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิ
เซ็นทรัล กระบี่ พร้อมเป็น Tourist Destination Hub แห่งใหม่ รองรับการท่องเที่ยวและเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัด ด้วยทำเลที่ตั้งเชื่อมต่อระหว่างตัวเมือง-สนามบิน-อ่าวนาง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้ ศูนย์การค้ายังมีบริการที่ครบครันเพื่อนักท่องเที่ยว อาทิ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา, VAT Refund, บริการเช่ารถ ส่งพัสดุ ฝากกระเป๋า, จำหน่าย Package Tour อีกทั้งเป็นจุดรวบรวมของฝาก ของดีท้องถิ่นและสินค้าแบรนด์ดังที่เป็น Must-have item ของนักท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกัน เช่น Hug Craft, Good Goods, Jim Thompson และพลาดไม่ได้ Night Market ขนาดกว่า 3,000 ตร.ม. ที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืน ตอบโจทย์ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นแท้ ๆ ช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน และอีกหนึ่งไฮไลต์ห้ามพลาด แลนด์มาร์กเช็กอินแห่งใหม่ของเมือง จุดชมวิวบันไดวนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เทือกเขาพนมเบญจาแบบพาโนรามิก
Completed Lifestyle Shopping Centre รวมกว่า 300+ แบรนด์ ครบทุก Lifestyle รวมร้านอาหารดัง Local: Hayakko Sushi, Much & Mellow และ ธงทะเลซีฟู๊ด แบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัล: Tops, Auto1, Supersports, B2S และ Power Buy ไฮไลต์! Jetts Fitness บริการ 24 ชั่วโมง, SF Cinema ที่มาพร้อมระบบฉาย All Laser และพิเศษด้วยเทคโนโลยี RGB Laser Projector สีสมจริง คมชัดยิ่งขึ้น และ HarborLand ครั้งแรกของกระบี่
ฉลองเปิดเซ็นทรัล กระบี่ 24 ต.ค. นี้ Made by Krabi สัมผัสความสุข จากทุกความเป็นกระบี่ เตรียมพบกับบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, แอลลี่-อชิรญา, เต้ย-จรินทร์พร และนท พนายางกูร (เดอะสตาร์) ร่วมสร้างสีสันในงาน
โครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของจังหวัดกระบี่พัฒนาบนพื้นที่รวมกว่า 114 ไร่ โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ บนพื้นที่ 54 ไร่ (GBA 86,609 ตร.ม.) พร้อมคอนโด โรงแรม และที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม ได้แก่ PHYLL KRABI คอนโดหรู ส่วนกลางกว่า 4 ไร่ เห็นวิวภูเขาที่สวยที่สุดในเมือง ราคา 3.99–10 ล้านบาท และ NINYA KRABI วิลล่าหรูบรรยากาศรีสอร์ต พร้อมสระว่ายน้ำ Infinity Edge Lounge และระบบรักษาความปลอดภัย 7 ระดับ ราคาเริ่ม 16–25 ล้านบาท* ทั้งสองโครงการเตรียมเปิดพรีเซล 25–26 ตุลาคมนี้