น้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนตาสอย ของดีเมืองสามน้ำแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง คงคุณค่าตามภูมิปัญญาชาวบ้านกว่า 1 ศตวรรษ

น้ำตาลมะพร้าวบ้านสวน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตำนานการทำน้ำตาลมะพร้าวที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันทำมานานมากว่า 100 ปี มาถึงรุ่นปัจจุบัน ที่ยังคงเอกลักษณ์การทำน้ำตาลมะพร้าวในแบบดั้งเดิม เพื่อให้ทุกคนได้กินน้ำตาลมะพร้าวจากสวน บนพื้นที่ การปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
นางสาวคีรีณัฐ เกิดแก้ว หรือ คุณสา เจ้าของน้ำตาลมะพร้าวบ้านสวน เล่าให้ฟังว่า น้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนตาสอย หนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน ตนเองและพี่ๆ น้องๆ เราเติบโตมากับสวนมะพร้าว และการทำน้ำตาลมะพร้าว ในสมัยที่พวกเรายังเล็กๆ ทุกคนจะต้องช่วยพ่อ กับแม่ ทำน้ำตาลมะพร้าว เท่าที่พวกเราจะทำได้ ซึ่ง รายได้หลักที่พ่อแม่ เลี้ยงดูครอบครัวมาจากน้ำตาลมะพร้าว
แม้ว่า พอลูกๆ เริ่มโต ต่างก็แยกย้ายกันไปทำอาชีพอื่นๆ บ้างตามความถนัดของตัวเอง แต่ตนเองก็ยังคงยึดที่จะต่อยอดกิจการน้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนตาสอย ในขณะที่พี่ๆ น้องๆ คนอื่นๆ เมื่อ มีหน้าที่การงาน ก็ยังคงนำน้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนที่ ครอบครัวทิ้งเอาไว้ให้ ไปทำตลาด สร้างแบรนด์ของตัวเอง
สำหรับน้ำตาลมะพร้าว พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมือง3 น้ำ โดดเด่นที่รสชาติเฉพาะตัวหวานและติดเค็มนิดในเนื้อน้ำตาล ปัจจุบันเริ่มหาคนทำยากขึ้น เพราะมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก ลำบาก ตั้งแต่การปืนต้นมะพร้าว ขั้นตอนการทำน้ำตาลแบบดั้งเดิม ต้องอยู่หน้าเตาไฟที่ร้อน คนรุ่นใหม่ อาจจะไม่ชอบ และรู้สึกว่าลำบาก หนีไปทำงานที่สบายกว่า การทำน้ำตาล ในพื้นที่ เจ้าของสวนก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว มาช่วยทำ
ในส่วนของ น้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนตาสอย ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา ซึ่งวิธีแบบโบราณมีข้อดี คือ ยังคงรสชาติความหวานหอมอร่อยของน้ำตาลมะพร้าวเอาไว้ ทำให้ได้น้ำตาลมะพร้าวที่หอมหวานธรรมชาติ ที่สำคัญใช้ไม้พะยอมสมุนไพรไทยทดแทนสารกันบูด (ในขั้นตอนการเก็บน้ำหวานดอกมะพร้าวก่อนจะนำมาเคี่ยว)
สำหรับน้ำตาลมะพร้าวบ้านสวนตาสอย จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวปลอดสารกันบูด โดยแบ่งออกเป็นแบบกระปุก 500 กรัม ราคา 70 บาท และแบบปึกซีนสูญญากาศ 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท ส่วนน้ำตาลมะพร้าว จะแบ่งออกเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ และน้ำตาลมะพร้าวแบบผสม สำหรับคนที่ต้องการน้ำตาลมะพร้าวที่ราคาถูกลง โดยน้ำตาลผสมเกรดเอ แบบปึก 1กก. ราคา 60 บาท
