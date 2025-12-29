Live ให้รอด Live ให้พุ่ง – ซีพี ออลล์ เปิดสูตร SME ต้องไลฟ์ให้เป็น! ตามสไตล์ “แม่จูน-กษมา” และ “เชน ธนา” ทำตามได้ทันที

บนสมรภูมิธุรกิจยุคที่ผู้บริโภคตัดสินใจเร็วผ่านปลายนิ้ว และเปลี่ยนพฤติกรรมตามแพลตฟอร์มเป็นรายสัปดาห์ “การไลฟ์ขายของ” กลายเป็นอาวุธสำคัญของ SME ที่ต้องการความอยู่รอดและการเติบโต โดยงานสัมมนา SME X INFLUENCER ครั้งที่ 5 : ไลฟ์ยุคใหม่ ขายยังไง ให้ปังทุกแพลตฟอร์ม จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ได้สะท้อนเทรนด์สำคัญของยุค Live Commerce ที่มาแรงจากหลากหลายปรากฏการณ์ ตั้งแต่ “เทศกาลเจนนี่” ที่ทำให้ตลาดลุกเป็นไฟ สะท้อนชัดว่า ผู้บริโภคพร้อมซื้อจากคนที่ “เขาเห็นทุกวัน” มากกว่าจากโฆษณาที่เห็นเพียงครั้งเดียว จึงเป็นโอกาสของ SME ที่กล้าลงสนามและใช้ไลฟ์เป็นเครื่องมือหลัก ไม่ใช่ตัวเลือกเสริมอีกต่อไป
จูน-กษมา CEO ผู้เปลี่ยนทิชชู่เปียก “ViVa” ให้เป็นสินค้าประจำบ้านของคนไทย สู่สินค้าขายดีในเซเว่น
หนึ่งในผู้ประกอบการที่สร้างแรงบันดาลใจให้ SME ไทยคือ “แม่จูน-กษมา ศิลาชัย” เจ้าของแบรนด์ ViVa ผู้เริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าออฟไลน์ ก่อนพัฒนาตัวเองจนก้าวสู่โลกออนไลน์อย่างจริงจัง ทั้งยังเคยเป็นเจ้าของสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นครีมซอง เครื่องสำอาง ลิปซอง ดินสอเขียนคิ้ว น้ำปลาร้าส้มป่อย และล่าสุดกับผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียก ViVa ที่วางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศกว่า 2 ปี และก้าวขึ้นเป็น สินค้าขายดีอันดับ 1 ในหมวดผ้าเปียกและทิชชู่เปียกของเซเว่นฯ ในเวลารวดเร็ว
“จุดเริ่มต้นของ ViVa เกิดจาก Pain Point ของตัวจูนเองในฐานะผู้ใช้ทิชชู่เปียกมาตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยรุ่นจนเป็นคุณแม่ อีกทั้งยังเคยแพ้ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีอยู่ในตลาด ทำให้ตั้งใจผลิตผ้าเปียกคุณภาพดี ราคาเข้าถึงง่าย และอยากผลักดันให้เป็นสินค้าคนไทยผลิตในไทยให้ได้ในอนาคต” จูน กษมา กล่าว
ด้าน “การไลฟ์ขายของยังไงให้ปัง” เธอแนะนำสูตรสำเร็จ คือ คุณภาพสินค้าต้องดี–มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้า–เป็นอินฟลูเป็นนักไลฟ์ที่ขยัน เนื่องจากหากสินค้าดีจริง ลูกค้าจะกลับมาเอง และจะกลายเป็นแรงปากต่อปากบนไลฟ์ที่ทรงพลังที่สุด กลยุทธ์สำคัญของแม่จูน คือ ขายสิ่งที่ถนัดจริงๆ จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ หม้อแม่จูน ซึ่งเริ่มจากการทำกินเองในครอบครัว แล้วเพื่อนๆ อินฟลูก็สั่งไปทานและบอกต่อ ปัง จนสามารถทำยอดได้วันละกว่า 2,000 หม้อ กลายเป็นสัญลักษณ์ของแม่ค้าที่สร้างปรากฏการณ์ได้ด้วยการไลฟ์อย่างสม่ำเสมอ
เธอย้ำว่า “การไลฟ์ขายของ” เป็นพื้นที่ของความจริงใจ ขายความเป็นตัวเอง ความเป็นธรรมชาติ และผู้ซื้อยุคใหม่ ตัดสินใจด้วยความรู้สึก จึงต้องทำให้ เห็นภาพ-เชื่อใจ-รู้สึกว่าได้ของดีคุ้มค่า ในเวลาสั้นที่สุด
เชน-ธนา นักไลฟ์หลักล้าน ที่เรียนรู้จากทุกยุค
ประสบการณ์ 12 ปีบนเส้นทางธุรกิจ ตั้งแต่ยุคทีวี สู่ยุค TikTok Live เชน-ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์อมาโด้ CEO นักไลฟ์ที่ทำยอดขายแตะหลักร้อยล้านบาทต่อปี มองว่า “การไลฟ์ขายของ” ผู้ขายต้องเข้าใจตัวเลข เช่น Conversion, จำนวนผู้ชมเฉลี่ย และเวลาที่คนพร้อมจ่ายเงินจริง เขาอธิบายถึง “ทฤษฎีโกงความรู้สึก” ที่เขานำมาใช้บนไลฟ์ เพื่อทำให้ผู้ชม “หยุดดู–อยากรู้–อยากซื้อ” ผ่านเทคนิคจังหวะการพูด การย้ำจุดขาย และการสร้าง “ความกลัวตกกระแส” หรือ FOMOอย่างถูกจังหวะ ตัวอย่างเช่น การวางเวลาเปิดโปรโมชั่นพิเศษ การปล่อยคำว่า “เหลือ 10 ชิ้นสุดท้าย” ในจังหวะที่กราฟจำนวนผู้ชมกำลังขึ้น เพื่อดึงพลังตัดสินใจของลูกค้า
เขาย้ำว่า “ยุคนี้ไลฟ์คือหน้าร้าน” SME ต้องคิดเหมือนกำลังเปิดห้างสรรพสินค้าออนไลน์ของตัวเอง และต้องมีแผนเล่นแพลตฟอร์มให้ต่างกัน ทั้ง TikTok, Facebook, YouTube หรือ Marketplace ซึ่งแต่ละที่มีอัลกอริทึมและช่วงเวลาซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนกัน แต่เขาเชื่อว่า Live คือเครื่องมือที่ต้นทุนต่ำที่สุดแต่สร้างผลลัพธ์ได้สูงที่สุดในยุคนี้
อีกประเด็นที่ที่น่าสนใจจาก เชนธนา คือแนวคิด “โกงความรู้สึก” ที่เขาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญมาตลอดการไลฟ์ เขาพบว่า ตี 4 คือช่วงเวลาขายของที่ดี เขาอธิบายว่า ผู้ขายของออนไลน์จำเป็นต้องสร้างพลังให้ตัวเองก่อน เพราะอารมณ์ของผู้ขายส่งผลกับการซื้อของผู้ชมโดยตรง การบิวท์ตัวเองให้พร้อมคือการ “โกงเวลา” ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม หากงานปกติ 1 วันทำรายได้ 3,000 บาท แต่บางครั้งการไลฟ์เพียง 2 ชั่วโมงก็ทำได้เท่ากัน นี่คือเหตุผลที่ต้องโกงความรู้สึก เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยืนระยะได้ยาว แม้ไม่ต้องสวย ไม่ต้องเนี้ยบ แต่ต้องจริงใจและพร้อมสม่ำเสมอ
โดย 3 แนวคิดสำคัญที่ SME สามารถนำไปต่อยอดได้ คือ ได้แก่ (1) สินค้าต้องดีจริง เพราะไลฟ์ขยายทั้งข้อดีและข้อเสียแบบ Real-time (2) เข้าใจแพลตฟอร์ม–เข้าใจลูกค้า–เข้าใจจังหวะขาย คือแกนกลางของการเติบโตระยะยาว (3) ไลฟ์คือความสม่ำเสมอ ไม่ใช่ “ครั้งเดียวปัง” แต่คือการสร้างความไว้วางใจสะสม ในทุกวัน และแม้เชนธนาจะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ แต่เขาย้ำว่าการเข้าสู่โมเดิร์นเทรดยังเป็นก้าวสำคัญของ SME ไทย โดยเฉพาะการวางจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ช่วยขยายตลาดวงกว้าง ซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสต๊อกและมาตรฐานสินค้าให้รองรับการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ