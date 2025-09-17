สูตรสำเร็จขายให้ปังในเซเว่นฯ “รู้ตลาด – รู้ตัวเอง – หาจุดต่าง”

สำหรับสินค้าแบรนด์ไทยหรือเอสเอ็มอี SME ไทย การวางสินค้า ในเซลฟ์เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายตลาดและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง นั่นคือโอกาสทองในการเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 10 ล้านคนต่อวัน
จุดสำคัญคือ สินค้านั้นต้องมีการเตรียมพร้อมรอบด้าน ทั้งคุณภาพสินค้า กลยุทธ์การตลาด และหมัดเด็ดการสร้างไวรัลให้สินค้าติดตลาด ศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแรงและพร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่ ได้ถอดรหัส “สูตรสำเร็จ SME ไทย ปั้นสินค้าให้ปัง” หากอยากก้าวสู่เชลฟ์เซเว่นฯ และยืนระยะได้ในระยะยาว
เซเว่นฯ หนุน SME ไทย ดันสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 8,000 รายการ
ปี 2025 อาจเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตเพียง 2% แต่ “สินค้าแบรนด์ไทย” กลับคึกคักสวนกระแส ผู้ประกอบการ SME ต่างงัดกลยุทธ์เด็ดดันสินค้าเข้าสู่ร้านเซเว่นฯ มากมาย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 รายการ ทั้งอาหาร-ผักผลไม้-ขนมไทย-เครื่องดื่ม-ของใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ ซันซุ หมึกกรุบ น้ำพริกป้าแว่น กล้วยหอมทอง ขนมไทยบ้านทองหยอด น้ำพริกเอมโอชา สกินแคร์ MIZUMI เกรนเน่ย์ กราโนล่า ฯลฯ ที่วางขายไม่นานก็ขึ้นแท่นสินค้าขายดี (Best Seller) ในเวลาอันรวดเร็ว
โดย ซีพี ออลล์ มุ่งขยายสินค้า SME ให้เข้าถึงทั้งกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น พลังสำคัญผลักดัน SME ไทยสู่โอกาสใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านบิ๊กแคมเปญต่างๆ อาทิ การดึง "พี่จอง" และ "คัลแลน” เป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญ “แวะ เซเว่นฯ เมื่อไหร่ก็ใจฟู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้า SME อย่างน้ำพริกป้าแว่น เปียกปูนใบเตยกะทิสด Ezy Sweet ชุดรวมขนมทองมงคล บ้านทองหยอด ฯลฯ
เซเว่นฯ แนะ “สูตรสำเร็จ SME ไทย ปั้นสินค้าให้ปัง ปักหมุดบนเชลฟ์เซเว่นฯ” ต้องเตรียมตัวดังนี้
1.การเตรียมตัวก่อนเข้ามานำเสนอสินค้า: รู้ตลาด–รู้ตัวเอง–หาจุดต่าง
ที่ผ่านมาเซเว่นฯ มองหา ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าใจตลาด มีความพร้อมทั้งการผลิต การตลาด และสามารถสร้างกระแสให้สินค้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถทำให้ผู้บริโภคซื้อซ้ำได้
ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า สินค้าของตนอยู่ตรงไหนในตลาด และสามารถอธิบายความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์มันฝรั่งต้องหาจุดต่าง (Selling Point) มาสู้กับแบรนด์ใหญ่ในตลาด เช่น ชูจุดขายด้านสุขภาพหรือกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่าง จะสามารถโฟกัสตลาดเฉพาะกลุ่มและสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้
หลังจากเข้าใจสินค้าและตลาดแล้ว การวางกลยุทธ์การตลาดถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญ ช่องทางออนไลน์ เช่น TikTok หรือ Facebook มีกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่มาก ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ได้ง่ายและรวดเร็ว การมีแผนการตลาดที่ชัดเจนจะช่วยให้สินค้าขายดีบนชั้นเชลฟ์
โดยมีตัวอย่างชัดเจนจากแบรนด์ “เกรนเน่ย์” สแน็กเพื่อสุขภาพจากข้าวและธัญพืช ด้วยการพัฒนาสินค้าที่เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้ครองใจผู้บริโภคกลุ่มสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่อง
2.เคล็ดลับการนำเสนอสินค้า : ให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เมื่อสินค้าพร้อมแล้ว ขั้นตอนการเข้าสู่เชลฟ์เซเว่นฯ ตั้งแต่ลงทะเบียนเสนอสินค้า ส่งตัวอย่าง ทดสอบคุณภาพ ไปจนถึงทดลองขาย เกณฑ์สำคัญคือคุณภาพ ความปลอดภัย ความแตกต่าง และศักยภาพทางการตลาด
SME ที่จะผ่านได้ต้องมี “2 ดู 2 ทำ” คือ ดูเทรนด์ รู้ว่าตลาดกำลังสนใจอะไร เช่น Plant-based หรือขนม Low Sugar ดูคู่แข่ง เพื่อหามุมต่างที่ชัดเจน ทำการตลาดด้วยโซเชียลหรือเจ้าของแบรนด์เป็นกระบอกเสียง และทำต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่ต้องโฟกัสตลาดเฉพาะกลุ่มและสร้างฐานลูกค้าใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่นๆ
3.การรักษาให้สินค้ายืนระยะได้นาน: ให้โตบนเชลฟ์ต่อเนื่อง
การเข้าเชลฟ์เซเว่นฯได้ ไม่ใช่เส้นชัยสุดท้าย การรักษามาตรฐานสินค้าให้ยืนระยะบนเชลฟ์ได้นานคือหัวใจสำคัญ ทั้งเรื่องคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย รสชาติที่คงเส้นคงวา ไปจนถึงการตั้งราคาให้เหมาะกับลูกค้าหลากหลายวัย รวมถึงการออกแบบแพ็คเกจจิ้งกะทัดรัด ใช้ง่าย และสร้างสรรค์
ที่สำคัญ SME ยุคใหม่ยังต้องใส่ใจมิติ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น หรือการสร้างงานให้ชุมชนรอบข้าง ซึ่งไม่เพียงสร้างคุณค่าให้แบรนด์ แต่ยังช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกดีที่ได้เลือกสินค้า
ยกตัวอย่าง “น้ำพริกเอมโอชา” ที่มีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การ “ฟังลูกค้า” โดยทีมงานของเอมโอชาติดตามเทรนด์ผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ปรับสูตรจากคอมเมนต์จริง พร้อมพัฒนาแพ็คเกจให้โดนใจ จึงสามารถยืนระยะเติบโตบนชั้นเชลฟ์ได้ต่อเนื่อง หรือ “กล้วยหอมทอง” จาก เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพให้เกษตรกรกว่า 400 ราย ใน จ.เพชรบุรี ควบคู่ไปกับการทำเกษตรแบบยั่งยืน
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังมีโครงการส่งเสริม SME หน้าใหม่ด้วยการทดลองวางขายสินค้าในบางสาขา ตั้งแต่ 25–100 สาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาดจริง ปรับการผลิต และต่อยอดสู่การขยายสาขามากขึ้น ถือเป็น บันไดสู่ความสำเร็จ ที่ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อสินค้าขายดีและได้รับความสนใจจากลูกค้า ทั้งไทยและนักท่องเที่ยว ก็จะช่วยให้สินค้าขยายสู่สาขาอื่นๆ ต่อไป
เซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ได้เป็นแค่ช่องทางจำหน่าย แต่คือ พันธมิตรธุรกิจที่เดินเคียงข้าง SME สร้างอาชีพ สร้างโอกาสใหม่ๆ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยให้แข็งแรงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ผ่าน กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย