The Thailanders จัดงาน “Top Business Organizations & People for Societies Awards 2025” ฉลองครบรอบ 8 ปี ยกย่ององค์กร และบุคคลผู้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส (The Thailanders) สื่อสองภาษาชั้นนำของประเทศไทย โดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหารกลุ่มสื่อ Numéro Thailand และ The Thailanders จัดงานมอบรางวัล “The Thailanders Top Business Organizations & People for Societies Awards 2025” เพื่อเชิดชูองค์กร และบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมในหลากหลายด้าน โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารและองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับสากล โดยมี สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมจากหลายสาขา ร่วมงาน
อมรสิริ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรและบุคคลผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพและช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้กับสังคมไทย TheThailanders ยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่ออย่างสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์คุณภาพเพื่อสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยให้กับผู้ติดตามทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อความสำเร็จในการทำงานของทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานราชการที่สำคัญ พร้อมทั้ง บทบาทสำคัญในการสนับสนุนองค์กรและบุคคลที่ทำประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ผ่านเวทีการมอบรางวัลประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อยกย่องความสำเร็จที่ส่งผลเชิงบวกต่อประเทศในทุกมิติ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและบุคคลสำคัญสู่วงการต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความสำเร็จให้กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยีน”
นอกจากการมอบรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักร้องรับเชิญ นักกฎหมาย จารุเดช บุญญสิทธิ์ และซิตดาวน์ดินเนอร์ Chinese Dining 5 คอร์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญที่เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานอย่างอบอุ่น
รางวัล The Thailanders Top Business Organizations Awards 2025
● The Thailanders Most Comfortable Luxury Hotel with Best Hospitality in City Center of Bangkok 2025
ได้แก่ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
● The Thailanders Top Most Sustainability Paint Industry for Better Well-Being of Thailand Environment 2025
ได้แก่ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด โดย ศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Longstanding Top Most Successful Company for Sustainability and Societies Support 2025
ได้แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดย สุพัตรา บุศรากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Popular International Best Quality and Best Taste Food Company of Thailand 2025
ได้แก่ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย จักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Leading Business Group with Strong Impact on Thai Economy & Tourism 2025
ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย สมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Top Best Organic Efficiency for Happiness of Modern Sustainability Lifestyles 2025
ได้แก่ แบรนด์ รติ บริษัทสยามประทิน จำกัด โดย รุจจิ์ จุลชาต ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Popular World Class Shopping and Lifestyles Destination 2025
ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด โดย ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Outstanding Luxury Savoir-Faire Maison with Most Reputation with International Success 2025
ได้แก่ แบรนด์ SIRIVANNAVARI แห่ง บริษัทบริษัท ไอริส 2005 จำกัด
● The Thailanders Leading French Sustainable Beauty Brand 2025 in Thailand
ได้แก่ แบรนด์ Sisley Paris ในประเทศไทย โดย รุจิตร สุธนะเสรีพร กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Pioneering Sustainability with ESG and Data-Driven Innovation Alignment 2025
ใด้แก่ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย จิรัฐ ประเทืองวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Popular Longstanding Sustainable Tableware of Thailand 2025
ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) โดย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Top Best Business Consultant and Risk Management Company of 2025
ได้แก่ บริษัท เดอะ บูโร ออฟ วอนเดอร์ส จำกัด โดย ชญาภา จูตระกูล เอ็กเซ็กคิวทิฟ ไดเร็กเตอร์ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Outstanding Investor and Business Development in the Hospitality Industry of Thailand and ASEAN 2025
ได้แก่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน โดย ดร. อริสนา โรจนพฤกษ์ รองประธานอาวุโส สายพัฒนาความยั่งยืน สื่อสารองค์กร และบริหารความเสี่ยง ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Most Outstanding Signature Thai Hotel with Very Best Services 2025
ได้แก่ โรงแรมเดอะ สุโขทัย กรุงเทพ โดย สุรเดช กิจเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Best Design Consultant for Innovative Home Renovation and Construction 2025
ได้แก่ บริษัท ทรี เอเลเมนต์ส จำกัด โดย ธีรภัทร กษีรสกุล กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัล
● The Thailanders Best Medical Institute for Sustainable Good Health of 2025
ได้แก่ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) โดย สาริศา คชเสนี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล
รางวัล The Thailanders People for Societies Awards 2025
● The Thailanders People for Societies 2025 The Best Mayor of The Year for Happiness of Uthaithani Province Community Engagement
มอบให้แก่ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
● The Thailanders People for Societies 2025 Who Brings Reputation of Klongtom Heritage Krabi for Sustainbilty of Natural Hot Fountain Resources
มอบให้เแก่ นฤพันธ์ พรหมวิเศษ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทคลองท่อม เฮอริเทจ จำกัด
● The Thailanders People for Societies 2025 The Thailanders Excellence in Endocrine Research & Clinical Practice Award 2025
มอบให้แก่ พ.ต.อ. พญ. มงคลธิดา อัมพลเสถียร ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและด้านของต่อมไร้ท่อ
● The Thailanders People for Societies 2025 The Best Longstanding Popular MC of Thailand 2025
มอบให้แก่ ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา
ค่ำคืนแห่งเกียรติยศในปีนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์สในการทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรและบุคคลผู้สร้างคุณูปการต่อประเทศในด้านต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และ The Thailanders พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 อย่างสง่างามต่อไป