เจบีพีฯ คว้า 2 รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards 2025 ตอกย้ำภาพผู้นำสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารชั้นนำของไทย คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ได้แก่ Master Entrepreneur Award และ Inspirational Brand Award ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมสีไทยสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล พร้อมทั้งสะท้อนพลังความร่วมมือผ่านโครงการ “One World: One Future Together”
โดยมี นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด เข้ารับมอบรางวัล ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากทั่วภูมิภาค พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน), คุณธนวัฒน์ จิรังคพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรในโครงการ One World: One Future Together มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
สำหรับโครงการ One World: One Future Together เกิดขึ้นจากการร่วมมือผนึกกำลังของ เจบีพีฯ กับพันธมิตร ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเยียวยาภาวะโลกรวน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประกาศจุดยืนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม และประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
งานประกาศรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 จัดโดย Enterprise Asia เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อผลักดันนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง โดยในครั้งนี้ เจบีพีฯ เข้ารับ 2 รางวัล ได้แก่
รางวัล Master Entrepreneur Award มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนายศราวุฒิ รัชนกูล ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการและผู้นำรุ่นใหม่ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีไทยสู่เวทีสากล
รางวัล Inspirational Brand Award มอบให้แก่องค์กรที่สร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี โดยเจบีพีฯ ได้พัฒนานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม พร้อมส่งมอบโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions
นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “การได้รับรางวัล Master Entrepreneur Award และ Inspirational Brand Award จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2025 ในปีเดียวกัน ถือเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติสูงสุดที่เจบีพีฯ ได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของเจบีพีฯ ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ แต่ยังบุกเบิกแนวทางในการลดผลกระทบของอุตสาหกรรมสีทาอาคารต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ One World: One Future Together โครงการความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนขยะให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ใช้ได้จริง และยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน”
นอกจากการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเพื่อความยั่งยืน ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปีนี้ เจบีพีฯ ยังได้วางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เดินหน้าขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสู่ตลาดภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเพื่อความยั่งยืนของเจบีพีฯ ได้ง่าย สะดวก และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารและกิจกรรมของเจบีพี ได้ทางเว็บไซต์ www.jbp.co.th และ www.facebook.com/JBPPaintThailand