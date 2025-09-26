FARM EXPO 2025 งานเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในไทย อิมแพ็ค เมืองทองธานี 25-28 ก.ย.นี้ สัมผัสธุรกิจการเกษตรครบวงจร 4 วันเต็ม

FARM EXPO 2025 งานที่ได้รวบรวมธุรกิจฟาร์ม และการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุด เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 9 หน่วยงาน โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ธีม Revolutionizing Farm Business จุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่นำเกษตรกรสู่นักธุรกิจการเกษตร
ภายในงานประกอบไปด้วย เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรการเกษตร การนำนวัตกรรมการเกษตรรูปแบบใหม่ มาโชว์ในงาน อุปกรณ์การเกษตร สินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตจากเกษตรกรไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีฟาร์มต่างๆ ที่นำสัตว์เลี้ยงมาโชว์ในงาน เช่น วนาสุวรรณฟาร์ม ได้นำพี่โก้ เมืองเพชรควายยักษ์ และ คิงคองส์ควายยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง น้องข้าวตัง ควายแคะ ซึ่งครั้งนี้ ได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมาโชว์ตัวให้ทุกท่านที่มาชมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และยังมีสัตว์เลี้ยงอื่น ไม่ว่าจะเป็น ม้าแคะ เต่า งู ฯลฯ มาให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้ลิ้มลองรสชาติของ นมควาย จากร้านปังนมควาย และ ตู้ครีบทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด เปิดให้ทุกคนได้ครีบทุเรียนกลับบ้านกันแบบฟรีๆ ไม่หมดแค่นั้น ทางฟาร์มเลี้ยงกุ้งรายใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำนวัตกรรมการใหม่ในการขนส่งกุ้งเป็นๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำและออกซิเจน กุ้งรอดกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยากรู้ทำอย่างไร ต้องมาชมในงาน หรือใครที่มองหานวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำเกษตร หรือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบใหม่ ต้องไม่พลาดงานนี้ เพราะมีสถาบันการศึกษาชั้นนำ นำเทคโนโลยีการเกษตรมาโชว์ในงาน เช่น การเลี้ยงหำอย่างไรให้ได้มาตรฐานสามารถส่งขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ เป็นต้น
หรือ ผู้ที่กำลังมองหานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ภายในงานจะมีจัดโชว์นวัตกรรมด้านการเกษตร จากสถาบันการศึกษา ชั้นนำ และภาคเอกชนต่างๆ ก็นำมาโชว์ในงาน หรือ ใครกำลังมองหาไอเดียในการแปรรูปสินค้าเกษตร ต้องไม่พลาดงานนี้ เช่นกัน เพราะทาง กรมการค้าต่างประเทศ ได้รวบรวม สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่มีศักยภาพ ในระดับอินเตอร์ กว่า 150 รายการ ภายใต้ชื่องาน มหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Expo 2025 ที่เป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศ Agri Plus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรก
โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” นับเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชน การจัดงานในครั้งนี้ ทาง บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด ผนึกกำลัง โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะ Naming Sponsor จัดงาน “โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป 2025” (TOYOTA FARM EXPO 2025) มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart Farmer : เกษตรกรยุคใหม่ ภายใต้หลักคิด ‘FREE Man’s FARM : เกษตรอัตโนมัติ ไร้คน แต่ไม่ไร้ผล’
โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.ไอซีซีและประธานที่ปรึกษา ฟาร์ม เอ็กซ์โป นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
โดยงานนี้เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมไทย ซึ่งเป็นราฐานสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 500 บริษัท ที่มาร่วมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศได้มา “ชม-เช็คอิน-กิน-ช้อป” อย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดเวทีสัมมนา ครบทุกประเด็นเกษตรไทยและโลกตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และเวทีเจรจาธุรกิจแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 5-9