ดีพร้อม...มอบรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น สร้างสินค้าต้นแบบ 250 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาทั่วประเทศ 1,000 กิจการ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ประกอบการดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กับกิจกรรม “DIPROM : Pitching Bootcamp 2568 พลิกเกมธุรกิจชุมชน สู่ตลาดยุคใหม่” ด้วยหลักสูตรเข้มตลอด 4 วันเต็ม กับองค์ความรู้เชิงลึกครบเครื่อง เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยให้ยกระดับพร้อมเติบโตไกล จำนวน 6 สาขา รวม 250 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าเดินสายอบรม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,000 กิจการ
ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่า "เศรษฐกิจฐานรากของไทยมีความเปราะบาง และได้รับผลกระทบจากตัวแปรทั้งภายในและภายนอก ความท้าทายที่สำคัญคือ การพัฒนาจัดการห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือการตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมุ่งมั่นผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึก สาขาต่างๆ จำนวน 6 สาขา คือ 1.สาขาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 2.สาขาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และอาหาร 3.สาขาผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย4.สาขาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 5.สาขาผลิตภัณฑ์ตามโมเดล BCG (Upcycling Product) และ 6.สาขาการสร้าง Story Telling & Branding ที่ได้อบรมเชิงลึก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต้นแบบมากกว่า 250 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคิด ค้นคว้า ออกแบบ และปรับปรุงให้ตอบโจทย์ตลาด ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรม การใช้ Soft Power และ Storytelling เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ Premium Product อีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง"
และได้คัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการด้านการนำเสนอเพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หลักสูตร “DIPROM : Pitching Bootcamp 2568 พลิกเกมส์ธุรกิจชุมชน สู่ตลาดยุคใหม่” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ.2568 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท ซอยวงศ์สว่าง 19 กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการชุมชน ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีเวทีให้นำเสนอผลงานที่ผ่านการพัฒนาและการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาถ่ายทอดองค์ความรู้เต็มรูปแบบ ทั้งในเรื่องเทคนิคการนำเสนอสินค้า การปรับโมเดลธุรกิจ การวางแผนการลงทุน การตลาดยุคใหม่และ AI เทคนิคการเล่าเรื่องสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย การสร้างแบรนด์ ฯลฯ ให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 51 กิจการ และได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการดีเยี่ยม (The Best of The Best) ในแต่ละสาขา รวมจำนวน 6 สาขา
โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยี/องค์ความรู้ใหม่, ด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต มาตรฐานที่ได้รับ, ด้านการออกแบบและความสวยงาม ดีไซน์ บรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย, ด้านศักยภาพทางการตลาดและการเติบโต ช่องทางจำหน่าย การสร้างยอดขาย การขยายตลาด, ด้าน Storytelling & Branding การเล่าเรื่องราว ความน่าสนใจ ภาพลักษณ์แบรนด์, ด้านความยั่งยืน / ESG / BCG การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ ผลลัพธ์ต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ตัดสินโดยคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการดีเยี่ยม (The Best of The Best) ในแต่ละสาขา รวมจำนวน 6 สาขา เพื่อเข้ารับประกาศนียบัตร และโล่รางวัลในวันนี้
ผู้ประกอบการดีเด่น 6 สาขา ที่ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัลในวันนี้ ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คุณศุภสิริ ไพรศุภา พีชปาล์มบรรจุในกระป๋อง จากบริษัท เทวดา โกลบอล จำกัด สาขาผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง และอาหาร คุณธเนษศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์ จากลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า สาขาผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย คุณมินตรา ม้าทอง จาก Mantra Crafts สาขาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก คุณณัฎฐ์ณรัณกร แตงเอี่ยม เครื่องเบญจรงค์ จากบริษัท เอ็กซเล๊นท์คร๊าฟท์ จำกัด สาขาผลิตภัณฑ์ตามโมเดล BCG (Upcycling Product) คุณอุมาภรณ์ ไตรตรัสธรรม ชาแช่เท้าสมุนไพร จากเฮอร์บัล แพลนท์ทาเซีย และ สาขาการสร้าง Story Telling & Branding คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ จากเพ็ชรคีรีไบร์เทนนิ่งเซรั่ม การจัดงานในวันนี้ยังมีนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปี พ.ศ.2568 มาอวดโฉมสุดพรีเมี่ยม ที่สำคัญยังมีเสวนา ในหัวข้อ "Content Killer: โพสต์เดียวปัง ดังทั้งแบรนด์ โดยคุณคณากร คงประทีป ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Content และ Influencer มาถ่ายทอดความรู้ดี ๆแก่ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่สนใจเข้ารับฟังอย่างล้นหลามอีกด้วย
“ผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของทุกท่านเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศได้ตระหนักรับรู้ว่า ความตั้งใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย่อมนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนไทยให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกต่อไป" ดร.พลาวุธ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0-2430-6860 , 0-2202-4511