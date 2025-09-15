โรงงานบรรจุ “ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ” แห่งแรกในไทย หน้าประวัติศาสตร์ใหม่ภาคการเกษตรไทย สู่ ศูนย์กลางนวัตกรรมการเกษตร

ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม การทำเกษตรของไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปจากในอดีต มีการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อให้การทำเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค และครั้งนี้ ก็เป็นครั้งแรก ที่ บริษัทข้ามชาติที่มีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 90 ประเทศ “ซินเจนทา” เลือกจะลงทุนสร้างโรงงานบรรจุ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ที่ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ไทย เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีทางชีวภาพระดับโลก และยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางทางการผลิต และการกระจายสินค้าชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย
ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าชีวภาพในเอเชีย
นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า ซินเจนทาได้เลือกประเทศไทย เป็นศูนย์กลางบรรจุผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biological Products) ระดับภูมิภาค อย่างเป็นทางการ ณ โรงงานผลิตสารอารักขาพืช บางปู จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน
สำหรับ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (Biological Product) นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ ที่เสริมศักยภาพของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“การลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของซินเจนทาในการนำเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทุกขวดเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
“ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ของซินเจนทา เป็นการทำงานร่วมกับกลไกธรรมชาติของพืชและสิ่งแวดล้อม ช่วยฟื้นฟูดิน บำรุงพืช และเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งการตั้งโรงงานผลิตและบรรจุในประเทศครั้งนี้ ช่วยลดต้นทุนด้านการบรรจุลงได้ถึง 36% ภายใน 5 ปี และลดความเสี่ยงด้านคุณภาพจากการนำเข้า และเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยเป้าหมายของบริษัทต้องการวางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชีวภัณฑ์เต็มรูปแบบ พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมกับเครือข่ายระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยสู่อนาคตที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” นางสาวกล้วยไม้ กล่าวเสริม
สายการบรรจุรองรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพครบทุกชนิด
นายอรรถพล คงคานำชัย ผู้จัดการโรงงานผลิตสารอารักขาพืช บางปู บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือความทุ่มเทของทีมงานทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การทำงานของเครื่องจักร การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ไลน์การบรรจุใหม่นี้เป็นดั่งขุมพลังแห่งนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ด้วยกำลังการผลิตสูงสุดถึง 10,500 ลิตรต่อวัน หรือกว่า 2.5 ล้านลิตรต่อปี”
“ซึ่งสายการบรรจุใหม่นี้ยังรองรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดของเหลวได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืช เช่น อิสไบออน (Isabion), บูสเทน (Boosten), ควอนติส (Quantis) หรือผลิตภัณฑ์สารอาหารพืชในกลุ่มปุ๋ยอย่าง เอ็มซี เซท (MC Set) โดยซินเจนทาตั้งเป้าผลิต 80 ตันในปี 2568 และจะขยายสู่ 200 ตันในปี 2569 เพื่อรองรับทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกสู่ภูมิภาค ซึ่งการเปิดไลน์การบรรจุผลิตภัณฑ์ชีวภาพในไทยครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการผลิต แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับศักยภาพท้องถิ่น เพื่อสร้างอนาคตการเกษตรที่ยั่งยืน แข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก” นายอรรถพล กล่าวเสริม
นอกจากนี้ โรงงานผลิตสารอารักขาพืช บางปู ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO/IEC 17025 มีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต จนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เป็นเลิศนี้ จึงเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงาน ตลอดจนความทุ่มเทของทีมงานมืออาชีพทั้งในประเทศและพันธมิตรต่างชาติรวมกว่า 30 คน ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากวาลาโกร ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อให้ซินเจนทาสามารถตอบสนองความต้องการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ซินเจนทามองการเปิดสายการบรรจุผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่โรงงานบางปู ไม่เพียงเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต แต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตและช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรไทย การผลิตในประเทศช่วยให้เกษตรกรไทยและภูมิภาคเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เร็วขึ้น ด้วยราคาที่แข่งขันได้จากการลดต้นทุนโลจิสติกส์ พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมที่ใกล้ชิดและตรงตามความต้องการจริง ในขณะที่ผู้บริโภคก็มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย โรงงานนี้จึงเป็นทั้งฐานการผลิตที่สำคัญและสัญลักษณ์ของพันธกิจซินเจนทาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มุ่งมั่นพัฒนาและลงทุนต่อเนื่อง และมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่อนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน” นางสาวกล้วยไม้ กล่าวเสริม
สำหรับ ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านการกสิกรรม ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกพืชอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมชั้นนำด้านโซลูชั่นอารักขาพืช เพื่อสุขภาพพืชและดิน ตลอดจนดิจิทัลโซลูชั่นที่ช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกอันหลากหลาย โดยบริษัทมีพนักงานกว่า 18,300 คน ที่ทำหน้าที่พัฒนาภาคการเกษตรในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งของ ซินเจนทา กรุ๊ป
