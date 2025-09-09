CADT DPU เปิดอบรมระยะสั้น ‘ศาสตร์สื่อสารเพื่อจัดการวิกฤตในธุรกิจ’ติดอาวุธทักษะขั้นสูงผู้บริหารองค์กร รับมือความท้าทายในภาวะวิกฤต

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "Executive Media Mastery & Public Speaking" เป็นครั้งแรก เป้าหมายมุ่งติดอาวุธการสื่อสารที่ทรงพลังผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรโลกธุรกิจ เพิ่มทักษะขั้นสูงรับมือความท้าทายในภาวะวิกฤต พลิกจากปัญหาสู่โอกาสของการตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรอย่างมืออาชีพ โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส รักษาการคณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่เต็มไปด้วยความท้าทายและความเสี่ยงจากปัจจัยรอบด้าน ดังนั้นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการธุรกิจที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจสร้างความเสียหายรุนแรงทั้งในแง่ชื่อเสียงและกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ
“เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ทุกคำพูด ทุกการให้ข้อมูล สามารถกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร กระทบความเชื่อมั่น ผู้นำที่สื่อสารอย่างมืออาชีพ ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือแม้ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต”
การเปิดหลักสูตรระยะสั้น "Executive Media Mastery & Public Speaking" นี้ถือเป็นครั้งแรกที่พัฒนามาเพื่อผู้บริหารองค์กรระดับจัดการ (Manager Level) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร ผู้จัดการทั่วไป ที่ต้องพบปะกับสาธารณชน และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนองค์กรในการสื่อสาร
โดยหลักสูตรที่ได้ออกแบบมานี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการปลุกศักยภาพพร้อมการติดอาวุธให้ผู้บริหารได้ให้มีความมั่นใจและเครื่องมือที่จำเป็นในการรับมือกับทุกสถานการณ์การสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งการเรียนรู้ใน 6 ชั่วโมงเต็มนี้จะมีความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่การเรียนรู้จิตวิทยาสื่อและธรรมชาติของสิ่งที่นักข่าวต้องการ พร้อมฝึกใช้ภาษากายและบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือใน 7 วินาทีแรก เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Key Message ที่คมชัด เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
นอกจากนี้ ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการรับมือวิกฤตอย่างมืออาชีพ พร้อมเข้าใจหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤต และ เทคนิคการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น วิธีรับมือกับคำถามที่ยากและคำถามชี้นำต่าง ๆ
อีกหัวใจสำคัญของหลักสูตรอบรมนี้อยู่ที่ “ภาคปฏิบัติ” การฝึกซ้อมหน้ากล้อง (On-Camera Workshop) ในสถานการณ์การให้สัมภาษณ์และสื่อสารกับสาธารณะ โดยวิทยากรมืออาชีพ ดร. วีรชน นรานุต รองโฆษกกองทัพอากาศ และ ผู้ดำเนินรายการ “รักเมืองไทย” ช่อง TNN ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารในภาวะวิกฤตของหน่วยงานสำคัญของประเทศ
“เทคนิคการสื่อสาร ไม่ใช่แค่การพูด แต่รวมการแสดงออกภายนอก สีหน้า ท่าทาง การใช้มือในการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะบอก เช่น ยิ้ม หรือ ยกมือมากจนเกินไปในขณะที่สื่อสารด้านความปลอดภัยและกรณีที่เกิดความสูญเสีย เป็นต้น ซึ่งตอนเวิร์คชอปจะมีวิทยากรทำหน้าที่จำลองเป็นผู้สัมภาษณ์ที่จะทำให้เห็นว่าการรับมือนั้นต้องพัฒนาในจุดใดบ้าง นอกจากการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารแล้วผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมยังได้ทำความรู้จักกับคอนเนคชั่นใหม่ ๆ กับผู้บริหารองค์กรที่ร่วมอบรมด้วย”
การสื่อสารที่รวดเร็ว ชัดเจน ควรอยู่ที่ไม่เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังเกิดปัญหาพร้อมการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจ เพื่อลดแรงต้านจะช่วยลดสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักให้พลิกกลับมาอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กร
ทั้งหมดที่กล่าวมา “การสื่อสารในภาวะวิกฤต” เป็นศาสตร์ และศิลป์ที่เรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งในคอร์สที่เปิดสอนนี้จะเข้มข้นทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิบัตินี้ โดยสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้กลับไปคือ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ พร้อมเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่เป็นเช็คลิสต์เวลาตอบคำถาม
ที่ผ่านมา บทบาทของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มีการทำงานอย่างใกล้ชิดในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พัฒนาคอร์สอบรมในรูปแบบของ “เทรนด์ เดอะ เทรนเนอร์” อบรมผู้สอนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
เตรียมพร้อมรับมือความท้าทาย และสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างมืออาชีพ ใน 6 ชั่วโมงเต็ม (09:00 - 16:00 น.)
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย วิทยากรมืออาชีพ ดร. วีรชน นรานุต ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/Gj4F1F9YGB9zMN7TA หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 061-863-7991 LINE: @daa_dpu https://lin.ee/hHrcpYa Email: daa@dpu.ac.th และเว็บไซต์ https://www.daatraining.com