บริติช เคานซิล แง้ม 3 ฟีเจอร์ตอบโจทย์การสอบ IELTS แบบตัวท็อป บอกลากังวลทั้งก่อนสอบ-วันสอบ-และหลังสอบ ด้วยระบบการโปรแกรมฯสุดล้ำสมัย

หนึ่งในวาระระดับชาติเมื่อเร็วๆ นี้ คือ ข้อมูลผลสำรวจทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ในอันดับ 101 จาก 113 ประเทศทั่วโลก เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ออกแนวทางยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยพัฒนาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการเพื่อต่อยอดการศึกษาให้กว้างไกลขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ ของ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ที่พร้อมจะหนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้คนไทย โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการอบรมครูภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียน การทำงาน รวมทั้งการศึกษาต่อต่างประเทศ และตัวชี้วัดสำคัญสำหรับวัดความพร้อมในการศึกษาต่อนั่นก็คือ ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมและการยอมรับมากที่สุดทั่วโลกอย่าง IELTS หรือ The International English Language Testing System เพื่อประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด นั่นเองหลายคนที่กำลังสงสัยว่าจะเตรียมสอบ IELTS กับ บริติช เคานซิล อย่างไรดี วันนี้เราจะพาไปดูความพิเศษของ บริติช เคานซิล ในฐานะศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ที่พร้อมส่งเสริมให้คุณมั่นใจทั้งก่อน-ระหว่าง-และหลังสอบ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีดั่งใจความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะบริติช เคานซิลเท่านั้น ก็คือเมื่อลงทะเบียนสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลแล้ว จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ฟรีโปรแกรม “IELTS Ready Premium” ระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น แบบฝึกหัดกว่า 40 ชุด ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน คำแนะนำสำหรับทุกคำถามของข้อสอบการอ่านและการฟัง คลาสเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในแต่ละทักษะ ยิ่งสมัครสอบล่วงหน้านานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีเวลาสำหรับเข้าใช้งานแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบบน IELTS Ready Premium มากขึ้นเท่านั้น ช่วยเสริมความมั่นใจให้การสอบ IELTS ราบรื่นยิ่งขึ้นการสอบ IELTS มีให้เลือกสรรทั้งการสอบแบบกระดาษ (IELTS on Paper) และการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (IELTS on Computer) ซึ่งการทดสอบทั้ง 2 ระบบนั้นต่างก็ใช้ข้อสอบเดียวกันที่มีเนื้อหาและโครงสร้างการสอบเหมือนกัน ผู้สมัครสามารถเลือกได้ตามความสะดวก โดยศูนย์สอบ IELTS ของบริติช เคานซิล มีการจัดสอบตลอดทั้งปี ด้วยสถานที่ครอบคลุม 9 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น และ ภูเก็ต พร้อมรองรับผู้สอบได้มากกว่า 500 คนต่อสัปดาห์ที่ศูนย์สอบ IELTS ของบริติช เคานซิล มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีคอยให้ความช่วยเหลือให้การสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนเริ่มทำข้อสอบแต่ละพาร์ทจะมีวิดิโอให้ดูรูปแบบการทำข้อสอบก่อนเพื่อให้ผู้สอบเข้าใจลักษณะการข้อสอบดียิ่งขึ้น อีกทั้งการสอบ IELTS Speaking ของบริติช เคานซิล ผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบ Face-to-Face หรือ Video Call ได้ ผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความถนัด พร้อมด้วยหูฟังคุณภาพเยี่ยมส่วนตัว และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับผู้สอบทุกท่าน เพื่อคุณภาพการสอบที่ดีขึ้น ภายในสถานที่สอบที่สงบ ไร้การรบกวนหลังได้รับผลสอบแล้ว หากใครยังไม่พอใจและอยากปรับปรุงคะแนนเฉพาะพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง บริติช เคานซิล ก็มี IELTS One Skill Retake ฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทำคะแนนสอบในส่วนที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบใหม่หมดทั้งสี่ทักษะ สามารถเลือกสอบทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน หรือการพูด ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยทำการสอบเพียงทักษะเดียว โดยมีเงื่อนไขเล็กน้อย คือ ต้องเป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ ต้อง Retake ภายใน 60 วันหลังได้รับผลสอบ และสมัครสอบศูนย์ใด ต้อง Retake กับศูนย์นั้นการได้คะแนน IELTS ที่ดี นอกจากนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาและการทำงานได้มากมายแล้ว แต่ถ้าหากผู้สอบเลือกสอบที่บริติช เคานซิล แล้ว ยังมีโอกาสได้ทุนการศึกษา IELTS Prize เพื่อเป็นโอกาสในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน IELTS ยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะกลับมาพัฒนาสังคม มูลค่าทุนสูงสุดถึง 200,000 บาทอีกด้วยสำหรับใครที่ตั้งใจว่าปีใหม่พร้อมจะเปิดโลกใหม่สู่ต่างประเทศแล้ว สามารถติดตามข่าวสาร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ