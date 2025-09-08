กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับการให้บริการแบบ 2 in 1 จดทะเบียนธุรกิจ ควบคู่ สกัดกั้นผู้มีรายชื่อในบัญชีม้า/นอมินี (HR03) ไม่ให้จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ DBD Biz Regist ภายใต้สโลแกน ‘ธุรกิจไทย โปร่งใส ตรวจสอบได้’
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ พัฒนาระบบให้บริการแบบ 2 in 1 ‘จดทะเบียนธุรกิจ’ ควบคู่ ‘สกัดกั้นไม่ให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีม้า (HR03) หรือถูกแอบอ้างชื่อมาเป็นนอมินีให้ทุนเทาต่างชาติ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล’ ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Biz Regist ภายใต้สโลแกน ‘ธุรกิจไทย โปร่งใส ตรวจสอบได้’ สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้าทางธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมตัดวงจรธุรกิจสีเทาให้ทุเลาเบาบางหรือหมดสิ้นไปตามนโยบายรัฐบาล เชื่อ!! ความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับความโปร่งใสของภาคธุรกิจที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจดทะเบียนนิติบุคคล ถือเป็น 1 ในภารกิจหลักของกรมฯ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ล่าสุด ระบบจดทะเบียนิติบุคคลดิจิทัล หรือ DBD Biz Regist ได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้ใช้สถานะนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชนในรูปแบบ ‘บัญชีม้านิติบุคคล’ โดยดำเนินการควบคู่กันระหว่าง ‘จดทะเบียนธุรกิจ’ และ ‘การสกัดกั้นผู้มีรายชื่อในบัญชีม้า (HR03) หรือถูกแอบอ้างชื่อมาเป็นนอมินีให้ทุนเทาต่างชาติ เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล’ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ เป็นการให้บริการแบบ 2 in 1 ทั้งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับการตรวจสอบความโปร่งใสของนิติบุคคล ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจของไทยให้มีความโปร่งใส ปลอดภัย และตรวจสอบได้ โดยหัวใจหลัก คือ ช่วยป้องกันปัญหาการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเปิด ‘บัญชีม้านิติบุคคล’ และการใช้ ‘นอมินี’ ในการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เป็นการตัดวงจรธุรกิจสีเทาให้ทุเลาเบาบางหรือหมดสิ้นไปตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้สโลแกน ‘ธุรกิจไทย โปร่งใส ตรวจสอบได้’
อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า ระบบ DBD Biz Regist ได้ออกแบบกลไกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Verification) ผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (Dopa) แอปพลิเคชัน ThaiD และระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ยื่นคำขอฯ มีตัวตนจริง ไม่สามารถแอบอ้างชื่อหรือสวมรอยบุคคลอื่นมาจดทะเบียนนิติบุคคลแทนได้
จุดเด่นที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการป้องกันของระบบ DBD Biz Regist คือ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (HR03) เช่น บุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้า ซึ่งการตรวจสอบข้อมูล HR03 นี้ จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง และลดโอกาสที่บุคคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจะแฝงตัวเข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อนำไปเปิดบัญชีม้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด และนำไปหลอกลวงภาคธุรกิจหรือประชาชนอีกทอดหนึ่ง
นอกจากนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ทุกคำขอมีหลักฐานและประวัติการจดทะเบียนทางดิจิทัล (Digital Footprint) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา ทั้งชื่อผู้ยื่นขอจดทะเบียน เวลาการยื่น และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับความผิดปกติหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ DBD Biz Regist ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและยกระดับ ‘ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องเศรษฐกิจไทยไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้กระทำความผิดและหลอกลวงประชาชน ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5995-8, Call Center 1570 Line ID : @DBD1570 e-Mail : bizregist@dbd.go.th และ www.dbd.go.th