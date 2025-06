กรมพัฒน์ยันรัฐบาลเข้มปราบปรามนอมินี ไม่กระทบต่างชาติลงทุนไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายการปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างเข้มงวดของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของชาวต่างชาติในไทย แต่จะเป็นแรงหนุนสำคัญในการกระตุ้นให้นักธุรกิจต่างชาติยิ่งสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะมั่นใจในระบบบริหารจัดการของรัฐบาลในการปราบปรามธุรกิจสีเทาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต ขจัดผลกระทบด้านลบที่เกิดจากแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความโปร่งใส เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการลงทุน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติทั้งนี้ กรมยังมีการอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยให้เหมาะสมกับสภาพการค้า การลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในเว็บไซต์ www.dbd.go.th สำหรับให้นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจดทะเบียนธุรกิจต่างด้าวในไทยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกัน ได้ได้เชิญสถานทูต หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Thailand’s Foreign Business Act, Update on Revision and Introduction of e-Foreign Business Service เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักลงทุนต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาลนอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ โดยเปิดให้บริการออนไลน์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ e-Foreign Business ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2567 ครอบคลุมทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขออนุญาต (end-to-end) ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Business License / e-Foreign Certificate) ผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ทำให้การขออนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยหลังจากเปิดให้บริการระบบ ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี มีการยื่นคำขอผ่านระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบครบ 100% แทนที่การใช้บริการแบบ Walk Inที่ผ่านมา นักลงทุนชาวต่างชาติยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย โดย 5 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-พ.ค.) มีต่างชาตินำเงินเข้ามาลงทุนในไทยแตะ 9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%