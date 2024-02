ห้ามพลาด! THAIFEX-HOREC Asia 2024 ขนทัพ ผปก.และโอกาสทางธุรกิจบนตลาดอาหารและเครื่องดื่มยกระดับสู่สากล

ภายในงานจะพบกับกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ เวทีสัมมนาและสาธิต ‘THAIFEX - HOREC Academy’ การแข่งขันสุดยอดพนักงานทำความสะอาดไทย ‘Thailand Ultimate Housekeeping Challenge’ และการแข่งขันบาริสต้าระดับภูมิภาคฯ ‘ASEAN Barista Team Championship’ ที่จะมีการจัดขึ้นในงาน THAIFEX - HOREC Asia 2024 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมฯ สู่มาตรฐานระดับสากล

งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC Asia 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับภาคอุตสาหกรรมการบริการของโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง (HoReCa) ภายในงานแสดงสินค้าจะนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำหน้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม HoReCa ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอเทคนิคที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และยังได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการที่พร้อมมอบประสบการณ์อย่างลึกซึ้งให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯภายในงาน THAIFEX - HOREC Asia 2024 มีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันที่น่าสนใจ รวมไปถึงหัวข้อสัมมนาหลายรายการ โดยกิจกรรมพิเศษเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับผู้ที่ทำงานในวงการบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มอบโอกาสพิเศษในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร และบริการอาหาร (HoReCa) อย่างไม่เหมือนใคร THAIFEX – HOREC Academy, Thailand Ultimate Housekeeping Challenge, ASEAN Barista Team Championshipกล่าวว่า "งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC Asia 2024 จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าทึ่งสำหรับทุกท่านที่ทำงานในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการจัดเลี้ยง เป็นงานที่นำเสนอเทรนด์ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ให้ผู้เข้าชมงานได้รับรู้ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้จะเข้ามามีบทบาทและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่าได้อย่างไร"“สำหรับกิจกรรม THAIFEX - HOREC Academy การแข่งขัน Thailand Ultimate Housekeeping Challenge และการแข่งขัน ASEAN Barista Team Championship นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานใหม่สู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการ มันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับข้อมูลที่เชิงลึกแบบไม่เหมือนใครและสร้างเครือข่าย ได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ และได้สัมผัสประสบการณ์จริงของอุตสาหกรรมการบริการในอนาคต หากคุณพลาดกิจกรรมเหล่านี้ นั่นคือคุณพลาดโอกาสที่จะเสริมสร้างทักษะและพัฒนาธุรกิจของคุณให้เป็นที่โดดเด่นไปแล้ว" นายแมธเธียส คูเปอร์ กล่าวเสริมสำหรับการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการดำเนินงานในวงการ งาน THAIFEX - HOREC Academy 2024 จะมอบโอกาสให้คนทำงานในวงการบริการได้เสริมสร้างทักษะ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการจัดเลี้ยงมากถึง 65 ท่าน เช่น Matthew John Knights ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Hospitality Group ของบริษัท Asset World Corporation และ ดร.นิรมล จินดานุวัตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และ มีกิจกรรมเน้นตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น หัวข้อสัมมนา 36 หัวข้อ, ชมการสาธิต 13 รายการ และ 2 เวที ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาดในส่วนของเวทีหลัก ถือว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับคนในวงการโรงแรมและร้านอาหาร โดยเป็นช่องทางสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเติบโต แนวโน้มในการบริการและอาหาร และมาตรฐานที่ดีที่สุด บนเวทีหลักจะมีหัวข้อหลัก 8 หัวข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักของการเป็นผู้นำในวงการ เช่น การป้องกันความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคต การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การนำเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ การกำหนดนิยามใหม่ในการเป็นผู้นำด้านการบริการ, แนวโน้มทางสุขภาพ, และอนาคตของอาหารในวงการนอกเหนือจากนี้ บนเวทียังมีการสาธิตที่น่าตื่นเต้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมาย ที่จะสาธิตอย่างมืออาชีพให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทดลองจริง ๆในงาน THAIFEX – HOREC Academy ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่ลึกซึ้งจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถเรียนรู้และเข้าใจด้านการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม HoReCa ในปัจจุบัน และเข้าใจถึงความสำคัญในอนาคตอย่างเต็มที่มาเปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในงานพร้อมกัน พบกับการแสดงของบริษัทชั้นนำและเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เข้าชมเวทีสาธิตการทำขนมปัง, การทำขนมหวาน, การทำอาหาร, เวิร์คช็อปทำไอศกรีม, และการสาธิตของบาริสต้า ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครคลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการและวิทยากรในงาน THAIFEX - HORECสำหรับการแข่งขันครั้งแรกของ Thailand Ultimate Housekeeping Challenge นี้ จะเห็นแม่บ้านไทยที่มีทักษะจำนวนหนึ่งร้อยคนมาร่วมแข่งขันเพื่อคว้าตำแหน่ง 'Thailand Ultimate Housekeeping Champion' พวกเขาจะโชว์ความเป็นเลิศในการทำความสะอาด โดยการแข่งขันในการปูเตียง การจัดดอกไม้ การพับผ้าเช็ดตัว และการแข่งขันวัดความเร็วในการทำความสะอาดภายใต้การรวมตัวของสมาคม 4 สมาคม ได้แก่ Executive Housekeeper Association, Chiangmai Housekeeping Club, The Housekeeping Club of Eastern Region of Thailand, และ Housekeeping Management Club Phuket and Andaman, การแข่งขัน Thailand Ultimate Housekeeping Challenge มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก และสร้างพื้นที่ในการสนทนาเกี่ยวกับมาตรฐานการทำความสะอาด ความยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในด้านความสะอาดBrewing excellence: ด้วยความร่วมมือกับสมาคมกาแฟอาเซียน การแข่งขัน ASEAN Barista Team Championship จะรวบรวมบาริสต้าที่เป็นเลิศและมีชื่อเสียงจากทั่วภูมิภาคอาเซียนมาร่วมประชันความทุ่มเทในการให้บริการ และจะถูกประเมินอย่างเข้มงวดโดยมีเกณฑ์วัดคือความเร็ว ความแม่นยำ และความชำนาญ ภายใต้การตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการชงกาแฟการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นนี้จะเริ่มฝึกซ้อมในวันที่ 6 มีนาคม ตามด้วยการแข่งขันครั้งแรกในวันที่ 7 มีนาคม และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 8 มีนาคม รางวัล Runner-Up Set และ Champion Set พร้อมกับเงินรางวัลรวมทั้งหมดมูลค่าสูงสุดถึง 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ พบกับบาริสต้าชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนที่จะมาแสดงความเชี่ยวชาญและความหลงใหลในกาแฟ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 15.00 น. อย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชมศิลปะและศาสตร์ของการชงกาแฟกับเรา และสนับสนุนบาริสต้าที่มีพรสวรรค์เหล่านี้ในระหว่างการแข่งขันประสบการณ์ด้านกาแฟอันน่าจดจำนี้ได้รับการสนันสนุนโดยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่าง MILKLAB (ผู้สนับสนุนนมทางเลือก), MiiR (ผู้สนับสนุนอุปกรณ์ชงกาแฟ), Starbucks Coffee Company (ผู้สนับสนุนเมล็ดกาแฟ), Scotsman Ice (ผู้สนับสนุนเครื่องทำน้ำแข็ง), KINTO (ผู้สนับสนุนแก้วกาแฟ), Faema (ผู้สนับสนุนเครื่องชงกาแฟ), Mazzer distributed by Aroma Thailand (ผู้สนับสนุนเครื่องบดกาแฟและตัวกรอง, Aroma Thailand (ผู้สนับสนุนอุปกรณ์การชงกาแฟแบบมีตัวกรอง) and Aroma Thailand (ผู้สนับสนุนน้ำเชื่อม).อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าได้ที่ www.thaifex-horec.asia