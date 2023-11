เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทูอินวัน คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าแห่งปีในงาน Product of the Year Awards 2023

ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีทาเหล็ก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครบในถังเดียว รูปแบบ 2 IN 1 ด้วยการนำเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเจ้าของบ้านและช่างมืออาชีพยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานควบคู่ไปกับคุณภาพระดับพรีเมี่ยมพร้อมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดาสำหรับรางวัล Product of the Year Awards 2023 หรือรางวัลสุดยอดสินค้าแห่งปี 2566 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านขั้นตอนการสำรวจ เพื่อนำมาวิจัย วิเคราะห์ สินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาด และเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกจากผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีสุดยอดสินค้าแห่งปี 2566 ครั้งนี้ รวม 37 รางวัล ใน 9 ประเภทสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคใหม่ พร้อมเป็นแบบอย่างความสำเร็จของการสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้าหรือบริการต่อไป