(ชมคลิป) เปลี่ยนจักรยานสู่ “ร้านยำ” แบบมินิ ๆ เน้นการจัดการง่าย ขายไม่กี่ชั่วโมง สร้างรายได้แตะ 6หลัก/เดือน

เริ่มต้นใหม่ สร้างธุรกิจด้วยทุน 1,000 บาท

“1,000 กว่าบาทเริ่มต้นคือ ตกงาน ตังค์เก็บตอนนั้นจอยมีอยู่แค่ประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท แต่ตังค์เก็บตรงนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าจอยต้องเอาไว้ผ่อนรถ แล้วทีนี้จอยก็เลยต้องทำอะไรที่มันแบบ ก็เริ่มต้นจาก1,000 กว่าบาทแต่จอยเอามาใช้เป็นพรีออร์เดอเอา มีออร์เดอมาเท่าไหร่เราก็ไปซื้อของมาทำเท่านั้น ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อของมาทำก่อนเลย เราก็ไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเรามาทำพรีออร์เดอได้กำไรมาเรามาต่อยอด ได้กำไรมาเราต่อยอด ได้กำไรมาเราต่อยอด จอยใช้วิธีนี้”

“ก็ทำไปเรื่อย ๆ จนมาเจอ “กุ้งดอง-แซลมอนดอง” เนี่ยค่ะซึ่งก่อนจะมาเจอกุ้งดอง-แซลมอนดองอ่ะ จอยทำมาประมาณแบบเกิน30 เมนูคือเยอะมาก อันไหนไม่ดีก็ทิ้งแล้วหาใหม่ อันไหนไม่ดีก็ทิ้งแล้วหาใหม่ อันไหนไม่ดีก็ทิ้งแล้วหาใหม่ หรือแม้กระทั่งเจอแล้วรู้สึกว่ามันได้น้อยอยู่ก็ทิ้งแล้วหาใหม่ ประมาณนั้น”

“กุ้งดอง-แซลมอนดอง” พลิกชีวิต!

“จริง ๆ สินค้าตัวนี้ของจอย มันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้จอยมี Baanjoyครัวบ้านจอย ที่เป็นกุ้งดอง-แซลมอนดองอยู่แล้ว กระแสตรงนั้นก็เยอะอยู่ เพราะว่าของจอยมันจะบูมตั้งแต่ช่วงที่เป็น “โควิดฯ” เพราะว่ามีคนรับไปขายในช่วงนั้น เราดองเองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเขารับไปขายให้มีอาชีพช่วงนั้น แต่พอโควิดฯ มันซาไปเนี่ย คนที่เคยตกงาน เขาก็กลับไปมีอาชีพ ทีนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยน ปรับกลยุทธ์ใหม่”

จอยก็เลยไปมี “หน้าร้าน” แต่หน้าร้านของจอยความที่จอยคือเป็นคน ถ้าเอาตรง ๆ จอยเป็นคนขี้เกียจจัดของเยอะ หรือว่ามีร้านเยอะ ๆ ต้องมีอะไรพวกนี้เยอะมันเลยทำให้ จอยคิดโมเดลธุรกิจที่มันจะง่าย ย่อส่วน จัดการง่ายขึ้น เคลื่อนย้ายง่าย ทำยอดขายได้เยอะอะไรเงี้ย”

ต่อยอดสู่ร้านยำ(ไซส์มินิ ๆ) เคลื่อนที่ได้

“ของดองเหมือนเดิมแต่มีเปลี่ยน แพ็คเก็จจิ้ง เพราะว่าเราจะลดปริมาณลงมาเพื่อเราจะปรับราคาลงมานะคะ และก็ส่วนของแซ้บเนี่ยเราก็เอาน้ำจิ้มของ Baanjoy มาปรับปรุงนิดหน่อยก็จะมีการทำเป็นเมนู ยำกุ้งแซ้บ และก็หอยนางรมยำแซ้บ ที่ราคาเริ่มต้น 60 บาท พร้อมทาน สามารถ take away พร้อมทานแบบว่า take home ได้เลยทุกอย่างกินได้ตอนนี้เลย หรือว่าไปกินที่บ้านก็ได้ ทุกอย่างแบบง่ายหมด”

สร้างรายได้ 2-5 พันใน 3 ชม./วัน!!! แบบไร้ภาระค่าที่

“ตอนจอยทำกุ้งดองแซลมอนดองเป็นกระแส ใช่! แต่พอช่วงนี้มันเหมือนกระแสมันหายไปแต่ของจอยยังดี จอยอยู่ช่วงต้นน้ำเลยมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะ ที่จอยทำเมนูนี้เพราะว่ามันเป็นสินค้า mass ทำไมจอยถึงเลือกเป็น “ยำกุ้งแซ้บ”เป็นยำหรืออะไรพวกนี้ เพราะว่ายำเนี่ยมันคู่กับคนไทยอยู่แล้วมันเป็นสินค้า mass ใช่! แล้วจอยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่ใช่สินค้ากระแส มันสามารถที่จะขายได้เรื่อย ๆ แล้วคนกินได้เรื่อย ๆ แต่เราแค่จะต้องทำยังไงให้คนจดจำเราได้ สร้างซิกเนเจอร์เรายังไง”

“จริง ๆ คือถ้าทำเลดี ๆ เลยนะเดือนเดียวก็สามารถคืนทุนแล้วเพราะว่าอย่างร้านสาขาของจอยที่หัวหินแป๊บเดียว ยังไม่คืนทุนนะคะเขาขาย 3 วันได้ 8,000 นี่ถือว่าเยอะนะคะสำหรับร้านโมเดลขนาดเล็กแล้วเพิ่งเปิด นี่คือเขาทดลองขายแบบหน้าบ้านที่เป็นทำเลไม่ค่อยดีเลยค่ะ 3 วันเขาขายได้ 8 พันซึ่งเขาบอกกับจอยว่า ซึ่งมันดีแล้วกับโมเดลธุรกิจเล็ก ๆ แบบนี้มันไม่ต้องไปตลาด ไม่ต้องไปมีค่าที่ หรือไม่ต้องไปอะไร ฯลฯ ส่วนที่เขาลองไปขายตลาดดูน่ะค่ะที่เขาไลน์มา เขาบอกว่าพี่จอยขายได้ประมาณ 3,700 โอเคมากแล้วนะ เพราะรู้สึกว่ามันขายง่ายแล้วมันเป็นราคา 60 บาท ถ้าขายได้ 3,700 คือมันเยอะ อันนี้คือเป็นความพึงพอใจของลูกค้า”

“อย่างของจอยเองอยู่ลาดปลาเค้า 29 ใช่มั้ยคะ จอยตั้งไว้จริง ๆ จอยขายได้แค่ 2-3 ชั่วโมงเพราะพนักงานเลิกงานประมาณนั้นใช่มั้ยคะ จอยตั้งไว้ประมาณแค่ 2,000 ก็คือดีใจแล้วนะตอนนั้น ประมาณนั้นคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้เยอะเพราะว่า แต่สุดท้ายได้พีคสุด ๆ ก็คือ 5,000 บาทในเวลา 2-3 ชั่วโมงแค่นั้น”

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้!

“อย่างจอยก็คือวางโมเดลขนาดเล็กไว้อยู่แล้ว ไม่ได้อยากทำร้านใหญ่ ๆ เลย จอยรู้สึกว่าร้านใหญ่ ๆ เนี่ยมันมีต้นทุนเยอะ การโตมันไม่จำเป็นต้องโตเป็นร้านใหญ่ก็ได้ เพราะว่าอย่างอาหารของจอยมันเป็นการ take away เนาะเดินกินได้ จอยจับตลาดที่เป็นตลาดแนวนี้เพราะตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำแนวนี้ ก็เลยจะยึดตลาดแบบนี้ไปตลอด”

! อุปสรรคอยู่ที่ตัวเรา ใจ ความคิด ถ้าเราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคหรือวิกฤตมันก็คือวิกฤต! แต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็น เออมันเป็นโอกาส Challenge ตัวเองให้มันทำอะไรใหม่ ๆ แหละ มันก็จะปรับ mindset ว่าเออลองทำดูสิ”

“อึ้ย!เราสามารถมีร้านเล็ก ๆ แบบนี้ได้ด้วยนะ”

“จอยรู้สึกดีมากจอยทำคลิปมาแล้วมีคนขอบคุณ จอยรู้สึกว่าเออนี่แหละรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันเป็นประโยชน์กับคนอื่น”

จากเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงในวันนั้นผ่านมา 3 ปีกว่าถึงตอนนี้กับการต่อยอดสู่ธุรกิจล่าสุดแบบมินิ ๆ และการสร้างภาพจำให้กับคนทั่วไปได้รู้จักด้วย “รถจักรยาน” เพื่อตอกย้ำเรื่องการสร้างแบรนด์ไปด้วยที่ช่วยแจ้งเกิดแม่ค้าออนไลน์เป็นอาชีพใหม่ให้กับ “” หลังการตกงานแบบ 100% พร้อมรายได้เป็น “0” ทันที! เมื่อโควิด-19 มาตกงาน 100% อาชีพแรกเลย ในขณะที่ตนเองพอมีความถนัดทางด้านที่รองลงมาจากการร้องเพลง เพราะว่าตอนนั้นนอกจากร้องเพลงแล้วเป็นคนชอบทำอาหารทานอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีบางช่วงก็จะมีขายออนไลน์แบบพรีออร์เดอ ช่วงที่วันไหนว่าง ๆ บ้าง ตั้งแต่เป็นนักร้องแล้วก็เลยมาเป็นจุดพลิกผันที่มาเป็นแม่ค้าขายของที่บ้านที่มาของแบรนด์ “Baanjoy ครัวบ้านจอย” จอยบอกว่าเริ่มต้นมาจากเงิน 1,000 กว่าบาทตอนแรกก่อนจะไปเจอก็ได้เจอกับลูกตาลนมสดก่อน ก็คือบูมแบบว่ามีคนมาสั่งซ้ำ คนมาสั่งไปลงขาย คนมาซื้อแบบไปขายต่อ เยอะมาก ๆ ก็จะมาบูมตรงนั้นก่อน แต่ธุรกิจตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้เพราะว่า กำไรมันน้อย! แล้วมันเหนื่อย รู้สึกว่าจะต้องหาโปรดักส์ใหม่ตอนนั้นที่จอยทำที่มาบูมลูกตาลนมสดก็ได้เงิน “6 หลัก” แต่ว่ากำไรน้อยมาก เพราะว่าขนมกำไรมันจะน้อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็น “กุ้งดอง” ที่มาเจอจนปัจจุบัน มันก็จะกำไรได้เยอะกว่า ผลตอบรับดีกว่า คนกินได้บ่อยกว่า ประมาณนั้นถ้าเรายังแบบว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ ฉันยังจะขายออนไลน์ ตายแน่นอน! โอกาสเจ๊งสูงมาก เพราะพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยน เราก็เลยต้องปรับเขาเรียกว่าปรับตามพฤติกรรมลูกค้า อย่างโควิดฯ คนอยู่บ้านเราแค่ขายออนไลน์ พอตอนนี้โควิดฯ ซาลงเราก็แค่ไปมีหน้าร้าน ออกไปหาเขาแค่นั้นเองแบบแรกก็คือเป็นรถเข็นช่าง มันจะมีขนาดเล็ก(ประมาณครึ่งหนึ่งของจักรยาน) แต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุในการ “คว่ำ” ก็เลยทิ้งไป ออกตัวใหม่อีกตอนแรกจะเป็น “รถไฟฟ้า”เหมือนรถกอล์ฟแต่ว่าเล็กกว่า จนกระทั่งมาเจอ “จักรยาน” ก่อนก็เลยเอามาลองทำดูก่อน ก็ได้เป็นแบบจักรยานขึ้นมา พอได้จักรยานแล้วลองทำเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไปเจอรถลากที่เป็น “รถแคมป์” เอาลองมาทำดูอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ติดตรงที่ถ้าฝนตกมันจะลำบากมาก ก็เลยหาใหม่ก็ไปเจอรถเข็นผักลองเอามาโมลด์ดู อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน สรุปก็ใช้ได้ “จักรยาน” กับตัว “รถเข็นผัก” เป็น2 โมเดลหลักที่ใช้ได้จริง สามารถใช้ได้ครบหมดไม่ว่าหน้าฝนหรืออะไรด้วยคอนเท้นต์ที่ทำออกไปของจอย ไม่ได้มีโพสต์การปล่อยแฟรนไชส์หรือขายของหรืออะไร โชว์วิถีอย่างเดียวเลย ทำยังไงเหมือนกับเป็นการให้ “ไอเดีย” ในการสร้างอาชีพของเขาด้วย อันไหนที่ตัวเองผ่านประสบการณ์มาก็จะเอามาลงในโพสต์ไว้ ก็เลยทำให้คนสนใจตัวนี้เยอะเมนูก็จะมี ยำกุ้งแซ้บ หอยนางรมยำแซ้บ ม่อน-กุ้งดองซีอิ๊ว(อันนี้จะขายดีเพราะว่ามันเป็นแบบรวม) แล้วก็จะเป็นกุ้งดองแยก แซลมอนดองแยก ซึ่งสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของร้านก็จะเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 25-35 ปี หลัก ๆ จะเป็นกลุ่มอายุประมาณนี้เลยสำหรับแฟรนไชส์จะมีอยู่ 3 ไซส์ ก็คือว่า ไซส์แรกไม่บังคับ จะเป็น “ป้าย” ไปติดคีออส บางคนมีหน้าร้านอยู่แล้วอยากเอาป้ายไปติด แบบที่ 2 เป็นรถเข็น (ที่เป็นรถเข็นผัก) และแบบที่ 3 จักรยานจะเป็นไซส์แอล(L) ไซส์ใหญ่สุดแฟรนไชส์จะอยู่ที่ 38,900 บาท(จักรยาน) พร้อมอุปกรณ์การขายทุกอย่างครบ เตรียมของสดอย่างเดียว ส่วนรถเข็นก็จะได้ทุกอย่างครบเหมือนกันโดยราคาของรถเข็นจะอยู่ที่ 29,900 บาท หลังจากนั้นอะไรหมดแล้วถึงค่อยสั่งเพิ่มได้เรื่อย ๆรูปแบบของการขายของร้านยำกุ้งแซ้บคือจอยบอกว่า จะเป็นการไปจอดรถเข็น/หรือว่ารถจักรยานซึ่งเป็นร้านยำไว้กับที่โดยจะมีจุดที่จอดอยู่เป็นประจำ อย่างของจอยเองจะมีจุดประจำอยู่ที่ปากซอยลาดปลาเค้า 29 ตรงนั้นก็จะใกล้กับบริษัทต่าง ๆ ใกล้กับย่านที่เป็นออฟฟิศ แล้วก็คือจะขายให้กับลูกค้าในช่วงเย็นเพราะว่าเมนูของจอยจะเหมาะกับช่วงเย็นมากกว่าการสร้างรายได้ของร้านยำกุ้งแซ้บสำหรับจอยในโมเดลขนาดเล็กขนาดนี้ 3-5 พันบาทใน 2-3 ชั่วโมง สำหรับจอยคือถือว่าเยอะแล้ว! ถือว่าพึงพอใจเพราะว่าบางร้านหรือเป็นสเกลใหญ่บางครั้งยังอาจทำไม่ได้เลยในยอดนี้ หรือบางครั้งเป็นร้านใหญ่แต่หักกำไรมาหักค่าลูกน้องมาหักค่าที่มา อาจจะเหลือเท่าจอยก็ได้ส่วนในเรื่องของ “กำไร” จากการทำร้านแฟรนไชส์ของยำกุ้งแซ้บ ขั้นต่ำคือจะได้ 41% เป็นต้นไปโดยคิดจาก ราคาต้นทุนที่ร้านแม่วางเอาไว้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าสามารถหาต้นทุนได้ถูกกว่านี้อีกแล้วคุณภาพเดียวกันไม่แตกต่างเลย ก็สามารถที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันแต่สำหรับจอยคือวางเอาไว้ว่า โมเดลนี้มันไม่ได้ต้องการเยอะแบบขนาดนั้น แต่มันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วในโมเดลร้านเล็กขนาดนี้เจ้าของแบรนด์ “Baanjoy ครัวบ้านจอย” และร้าน “ยำกุ้งแซ้บ” ยังบอกด้วย เราสามารถเริ่มต้นเท่าที่ตัวเองมีได้ ธุรกิจใหญ่โตมันสามารถเริ่มจากเล็ก ๆ ได้ จอยเองก็เริ่มมาจากเล็ก ๆ จนมันโตได้ จนมีคนรับไปขายแบบสูงสุดของจอยถึงประมาณ 60 จุด(60 กว่าจุด) ก็เริ่มจาก1,000 กว่าบาทเล็ก ๆแต่ว่าจะมีการทำโปรเจ็คต์ใหม่อย่างตอนนี้ของจอยเหมือนคนที่มาติดตามส่วนใหญ่ เป็นคนอยากทำอาชีพแล้วบางคนไม่มีเงิน ก็มีโปรเจ็คต์ใหม่ขึ้นมาทำให้สำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากสร้างอาชีพขึ้นมาเองไม่ได้อยากจะขยายร้านใหญ่โตมีหลาย ๆ สาขาไม่! แต่คือมันมีอะไรที่รู้สึกว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับเหมือนได้สร้างอาชีพให้กับใครสักคนด้วย มันเหมือนกับการได้ช่วยคนตอนนี้ที่วางไว้คืออยากเป็นแบบนั้นจอยรู้สึกสนุกจอยชอบ เกิดมาเพื่อเป็น “แม่ค้า” จอยรู้สึกว่าสิ่งที่จอยทำมันดี มันดีต่อคนอื่นด้วย เพราะจอยรู้สึกว่าสิ่งที่จอยนำเสนอไปมันสร้างแรงบันดาลใจจอยรู้สึกดีมากกว่า แล้วหลาย ๆ คนมาขอบคุณในวิดีโอต่าง ๆ ของจอยที่ทำเพื่อจะสื่อออกไปเปลี่ยนอุปสรรคหรือวิกฤตที่มีให้เป็นโอกาส Challenge ตัวเอง เพื่อเปิดใจในการลองทำสิ่งใหม่ ๆ ความมั่นคงอยู่ที่ตัวเรา เราสามารถทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นมาเองได้ด้วยตัวเราเอง ขอบคุณเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจดี ๆ จากแม่ค้าคนสวยของเรา “จอย-ศรัญย่า นวลวัน” ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แห่งความสำเร็จและพร้อมที่จะแบ่งปันกับทุก ๆ คนที่มีความตั้งใจจริง อยากจะเปลี่ยนอยากจะสร้างอาชีพขึ้นมาด้วยตัวเอง