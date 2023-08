ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ ตระหนักพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น ร่วมผลักดันการรับรู้ เพิ่มโอกาสหายขาดของผู้ป่วย

ด้วยตระหนักถึงอุบัติการณ์ความรุนแรงนี้ ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศ จึงได้จัดงานเสวนา "ปาฏิหาริย์ เปลี่ยนมะเร็ง ให้เป็นสุข : Miracle is all around - Raise Awareness of Lymphoma" ครั้งที่ 9 เนื่องใน “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี รวมทั้งให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการรักษาแก่ผู้ป่วย รวมถึงส่งต่อกำลังใจผ่านกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับโรคจนหายขาดโดยอดีตผู้ป่วย ปีนี้ทางชมรมได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยโดยพบผู้ป่วยทั่วโลกรวมกว่า 600,000 ราย2 ส่วนในประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่โรคดังกล่าวอยู่สูงถึง 7,000 ราย มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ถือเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา เป็นมะเร็งที่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองได้ทุกที่บริเวณของร่างกาย ตั้งแต่บริเวณรักแร้ คอ ขาหนีบ ตามข้อพับ และในช่องอก ช่องท้อง นอกจากนี้ เซลล์ต่อมน้ำเหลืองยังมีอยู่ทุกอวัยวะในร่างกาย สามารถเกิดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ทั้งสิ้นแม้ว่าสาเหตุการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เกิดได้จากทั้งการติดเชื้อทั้งไวรัส เช่น ไวรัสเอชไอวี (HIV), ไวรัสเอชซีวี (HCV), ไวรัสอีบีวี (EBV) การติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจากการได้รับยา, สารเคมีที่มีสารก่อมะเร็งอยู่ เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ดังนั้น การป้องกันของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงทำได้โดยการหมั่นสังเกตตัวเอง ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หากเจ็บป่วยให้รีบไปรักษา หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออย่างไรก็ตาม โรคนี้ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ แม้จะอยู่ในระยะท้ายๆ ของโรคก็ตาม ปัจจุบัน แนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มี 4 วิธี ได้แก่ 1. การใช้เคมีบำบัด 2. การใช้ยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาเคมีบำบัด ซึ่งปัจจุบันได้มีการคิดค้นยากลุ่มใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาได้มากยิ่งขึ้น และมีใช้อย่างแพร่หลาย 3. การฉายแสง สำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดหรือก้อนมะเร็งที่โตเฉพาะที่ 4. การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) ในผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ำ 5. การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันเซลล์มะเร็งบำบัด CAR-T Cell (Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy) ซึ่งวิธีการนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงศึกษาและวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้บ่อย เพิ่มขึ้นทุกๆปี แต่อย่างไรก็ตามเป็นโรคที่ตอบสนองกับการรักษาได้ดี และมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ ทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญ และตื่นตัวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างมาก จึงยกให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ "วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก" ในปีนี้ "ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย" จัดงานเสวนา "ปาฏิหาริย์ เปลี่ยนมะเร็ง ให้เป็นสุข : Miracle is all around - Raise Awareness of Lymphoma" ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น- การบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง”- ถาม-ตอบ ไขข้อข้องใจด้านนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ- แบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จุดพลังใจไปกับ คุณลูกหมู แพทย์หญิงณัฐรดา คชนันทน์ อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ระยะที่ 4 เจ้าของเพจ “พักก้อน” และคุณต่าย ติตยาพร คงคาทิพย์ อดีตผู้ป่วย Hodkin Lymphoma ระยะที่ 4 เจ้าของเพจ “มาจะเล่าให้ฟัง Cancer WITH ME”- พบกับแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด ในช่วง “By Your Side : มีเรา..เคียงข้างคุณ”- Surprise!! กันให้สุดใจ!! ไปกับ เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ ที่จะพกกำลังใจมาเต็มพิกัด พร้อมกิจกรรม Fansign สุดพิเศษ- พิเศษสุด!! หมวก MIRACLE Bucket ออกแบบโดย เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ ราคา 359 บาท สงวนสิทธิ์จำหน่าย ภายในงานวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน เพียง 150 ใบเท่านั้น!! (รายได้ทั้งหมดมอบให้กับชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย)