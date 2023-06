พาณิชย์ฯ จับมือ มทร.ธัญบุรี หนุน นศ. สู่การเป็น ผปก. ภายใต้ From Gen Z to be CEO ปี 66

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำหลักสูตรโครงการ From Gen Z to be CEO บรรจุในรายวิชาหลัก เพื่อร่วมส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมจัดอบรมแบบไฮบริดผ่านช่องทางออนไลน์และออนไซต์เต็มรูปแบบ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Gen Z เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อย่างคับคั่ง

1. ประสบการณ์จาก CEO สู่แรงบันดาลใจ โดย คุณธัชพล ชลวัฒนสกุล ผู้บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)2. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก โดย คุณปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์4. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ: Road to Entrepreneurs โดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร ประธานบริษัท Fruit Organic Co.,Ltd.5. การตลาด E-Commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย คุณนพดา อธิกากัมพู ประธานกรรมการ บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด คุณธเธียร อนุจรพันธ์ Thailand Head of Strategic Partnership & Business of Amazon Global Selling Thailand และคุณเจริญ หิรัญตระกูล Partnership Manager, Payoneer Inc.6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization โดย คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำการสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Wisimo เพื่อประเมินผลต่อไปทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดเป็นนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถนำผลการสอบมาเทียบเกรดรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการของ มทร.ธัญบุรี ได้ หรือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้สิทธิพิเศษในการเลือกสถานที่ฝึกงานในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) และยังมีทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี โดยในปีที่ผ่านมา ได้ให้ทุนกับและได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงาน ณ สคต. ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และสนับสนุนทุนให้กับที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงาน ณ สคต. ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียอย่างไรก็ตามสำหรับการอบรมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566) จัดอบรมระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2566 โดยจัดในรูปแบบออนไซต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี