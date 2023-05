พาณิชย์ฯ ดึงองค์กรชั้นนำ ปั้น Gen Z สู่ CEO โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เดินหน้าขยายโอกาสคนรุ่นใหม่ Gen Z ให้พร้อมสู่การเป็น CEO โดยดึงองค์กรภาคเอกชนร่วมโครงการกว่า 16 องค์กรชั้นนำ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบได้คะแนนสูงสุด 100 คนแรกของประเทศ (TOP100) ให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ การขยายความร่วมมือกับ องค์กรภาคเอกชนจึงเป็นการรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมได้เพิ่มความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนจากเดิม 7 องค์กร เป็น 16 องค์กร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือพันธมิตรสำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 7 องค์กร รองรับนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และพันธมิตรสำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป จำนวน 9 องค์กร รองรับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย), บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK), บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G), และ 3 พันธมิตรน้องใหม่ได้แก่ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (DHL), บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) (SVPi) และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL) ที่เข้าร่วมในปีนี้กล่าวว่ากล่าวว่าอย่างไรก็ตามเป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากพันธมิตรที่พร้อมมอบโอกาสให้กับน้องๆกระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - มิถุนายน 2566 ได้ที่ https://fromgenztobeceo.comหรือติดตามกิจกรรมได้ที่