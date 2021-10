กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และม.กรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) เพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ ในการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรต่อยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กักตัวอยู่บ้านและการทำงานแบบ Work from home เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การล็อคดาวน์ การควบคุมพื้นที่ และการจำกัดเปิดร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ พบว่าช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ ลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท (ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมถึงผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถทำการค้าออนไลน์ และจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการค้าออนไลน์ได้ เพื่อช่วยให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าถึงผู้บริโภคและบริบทการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการจัดประกวด “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ให้กับสหกรณ์การเกษตรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 สหกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการตัดสินค้ารางวัล “สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) The Best Young Entrepreneur และ 2) Social Vote โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และหวังว่าช่วงระยะเวลา 1 เดือนนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา ผลักดัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตร และคาดหวังว่ากิจกรรม สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller ครั้งนี้ จะช่วยฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านและอยู่ต่อไปได้ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย