ติงส์ ออน เน็ต คว้าแชมป์สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand SILVER MIKE Award 2021

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.) ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand SILVER MIKE Award (ไมค์อวอร์ด) 2021 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้สร้างนวัตกรรมไอโอทีที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรางวัล Global MIKE Award เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี หรือที่รู้จักกันดีว่า MIKE Award โดยการสรรหา ประเมินและมอบรางวัลให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาและแปลงทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่เหนือกว่าคู่แข่งแบบก้าวกระโดด สำหรับรางวัลระดับชาติประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัล Thailand MIKE Award 2021” อันทรงคุณค่าครั้งนี้ นอกจากเป็นความภาคภูมิใจ ยังแสดงให้เห็นว่า โมเดลธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ของติงส์ ออน เน็ต ของไทยพร้อมที่จะก้าวสู่สากลและรองรับการลงทุนของบริษัทระดับโลก การเป็นที่ยอมรับในเวทีชั้นนำระดับโลกในด้านความเป็นผู้นำ ความพร้อมขององค์กร และศักยภาพที่ทัดเทียมนานาชาติ ตอกย้ำยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมไอโอทีในทุกคลัสเตอร์ ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการผลักดันให้เกิดอีโคซิสเต็มส์การใช้เทคโนโลยีไอโอทีเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของทุกภาคส่วน”คณะกรรมการตัดสินรางวัล Thailand MIKE Award ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและนานาชาติโดยมีเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านความยั่งยืน และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย รางวัลแห่งเกียรติยศนี้ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ที่ผ่านมา ติงส์ ออน เน็ต สามารถแสดงศักยภาพหลายบทบาทในการเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐ ธุรกิจเอกชน รวมถึงภาคประชาชน อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี เทียบเคียงได้กับบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติด้านอุตสาหกรรม ติงส์ ออน เน็ต ได้สร้างสรรค์ Massive IoT บนโซลูชันและเครือข่ายอย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ ตอบโจทย์การนำไปใช้เสริมศักยภาพการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขีดการแข่งขัน ด้านการเกษตร บริษัทได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและปศุสัตว์ที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทลายปัญหาพืชผลการเกษตรเสียหายและสัตว์เศรษฐกิจล้มตายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น และสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการศึกษา บริษัทเป็นฟันเฟืองหลักผลิตบุคลากรป้อนตลาดไอโอที โดยทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีไอโอที ให้คำปรึกษา พร้อมสนับสนุนชุดอุปกรณ์และโซลูชันครบวงจร สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยจำนวนมาก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้านอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาและติดตั้งโซลูชันที่ช่วยบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้านให้มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ติงส์ ออน เน็ต มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้ให้บริการไอโอทีโซลูชันครบวงจรที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในประเทศไทยและระดับสากล สร้างการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ ทั้งในประเทศและนานาชาติ บริษัทจะไม่หยุดสร้างสรรค์โซลูชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมรองรับการเติบโตของตลาด IoT อย่างแข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ร่วมยกระดับอีโคซิสเต็มส์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน