(ชมคลิป) สาวนักเรียนนอก นำไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด “Scoops me up” บุกเมืองกรุงเก่าเป็นเจ้าแรก ขายความต่าง ลูกค้าแน่นร้าน ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

FB : Scoops me up

โทร.098 - 295 9644

การได้ทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบนั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ แบรนด์ประสบความสำเร็จ เหมือนอย่างเช่น ร้านที่ได้เกิดขึ้นจากความชื่นชอบในการกินไอศกรีมเจลาโต้ มาต่อยอดด้วยการเรียนรู้วิธีการทำ จนสามารถสร้างแบรนด์ไอศกรีมของตนเอง จนได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากหน้าหลายตา ที่แวะเวียนมาลองลิ้มชิมรสกันไม่ขาดสาย แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิด – 19 ก็ตามเล่าว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้เปิดร้านไอศกรีมนั้นมาจาก เมื่อครั้งได้มีโอกาสไปเรียนที่อังกฤษได้ชื่นชอบกินไอศกรีมเจลาโต้ หลังจากเรียนจบแล้วจึงได้มีความคิดในการทำธุรกิจ จึงได้ใช้ความชื่นชอบในเรื่องนี้ ไปเรียนการทำไอศกรีมเจลาโต้เพื่อนำทักษะกลับมาเปิดร้านที่บ้านเกิด คือเพราะเห็นว่าในจังหวัดยังไม่มีร้านไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมด จึงได้เริ่มต้นเปิดร้านพร้อมกับตกแต่งร้านเป็นตามที่ตนเองชื่นชอบ แม้จะดูขัดกันเนื่องจากไอศกรีมเป็นสไตล์อิตาลี บรรยากาศร้านเป็นสไตล์อเมริกัน แต่หลังจากเปิดร้านก็ได้รับการตอบรับกับลูกค้าเป็นอย่างดี….. เจ้าของร้าน Scoops me up กล่าวเสริมด้วยการเป็นร้านไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมดเจ้าแรกของ จ.อยุธยา และการตกแต่งร้านในสไตล์ที่แปลกใหม่ ร้านจึงได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก แม้ในช่วงแรกจะยังไม่ได้มีการทำการตลาดแบบออนไลน์ แต่ด้วยความโดดเด่นและแตกต่าง ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาลองลิ้มชิมรสไอศกรีมเจลาโต้ที่ร้านกันอยากคึกคัก พร้อมกับถ่ายรูปกับบรรยากาศภายในร้าน พร้อมกับได้นำไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียล และด้วยความแปลกใหม่ของเนื้อไอศกรีมเจลาโต้ที่ไม่เหมือนไอศกรีมทั่วไป เนื่องจากเนื้อไอศกรีมจะมีความเหนียวและรสชาติเข้มข้นกว่า จึงตอบโจทย์ในเรื่องของหวานที่มีความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทำให้ลูกค้าได้มีการแนะนำกันเองปากต่อปาก ร้านจึงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นปัจจุบันทางร้านมีไอศกรีมมากกว่า 25 รส ต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นส่วนผสม ซึ่งทางร้าน Scoops me up ได้มีการปรับรสและเนื้อไอศกรีมให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดอยุธยา รสชาติหลักๆ ที่ลูกค้าชอบได้และทางร้านยังมีเมนูซิกเนเจอร์คือที่ได้ใช้ลิ้นจี่ไทยมาผสมผสานกับโยเกิร์ตนำเข้าจากอิตาลี พร้อมกับผสมดอกกุหลาบออแกนิคจาก จ.เชียงราย ให้ลูกค้าได้ลองลิ้มชิมรส และทางร้านยังมีการทำรสชาติแปลกใหม่ตามฤดูกาล เช่นที่ผสมผสานมะม่วงผลไม้ไทยๆ น้ำปลาหวาน ให้กลายเป็นไอศกรีมสไตล์อิตาลี และโคนไอศกรีม ที่ทางร้านก็คิดสูตรเองและทำสดอันต่ออัน จึงทำให้ไม่ว่าจะรสชาติไหนๆ ก็ถูกใจลูกค้าทุกๆ คน ที่ได้แวะเวียนมานอกจากเรื่องไอศกรีมแล้ว ทางร้านก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องราคา ซึ่งเริ่มต้นที่ราคาเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่าย และด้วยการเลือกทำเลที่ตั้งในย่านจึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะคนทำงานที่เป็นลูกค้าประจำ และยังมีลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางมาดูงานและทำงานแวะเวียนมากินกันด้วย.... เจ้าของร้าน Scoops me up กล่าวและแม้จะมีอยู่สาขาเดียวที่ตั้งอยู่ปั้มน้ำมัน ปตท. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ให้บริการขายไอศกรีมแบบหน้าร้าน แต่ทางร้านก็ยังมีบริการเดลิเวอรี่ จัดส่งเองทั่วจังหวัดและในเขตพื้นที่อีกด้วย เจ้าของร้านจึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ประสบความสำเร็จจากการที่ได้นำเรื่องที่ตนเองชอบมาต่อยอดจนเป็นธุรกิจที่ใช่