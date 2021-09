สสว.แถลงผลสำเร็จ Train the Coach 2564 ช่วยเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤติมากกว่าปีก่อน 2 เท่า

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงผลสำเร็จของ โครงการ Train the Coach ปี 2564 ว่า โครงการดังกล่าว เป็นมาตรการของ สสว. ที่มุ่งมั่นพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ SME Coaching Online หรือบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจมืออาชีพ ที่ทาง สสว.รวบรวมไว้กว่า 4,000 รายในทุกสาขาความรู้ ซึ่งในปีนี้ สสว.เดลิเวอรี่ทีมโค้ชมืออาชีพ เสิร์ฟความรู้ให้ผู้ประกอบการถึงประตูบ้าน ผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มพิกัดทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง ครอบคลุม 65 จังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ให้บริการเพียง 53 จังหวัด ช่วย SME ผ่าวิกฤตได้กว่า 1,000 ราย มากกว่าปี 63 ถึง 2 เท่า ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าและการบริการต่างๆ คิดเป็นมูลค่าผลลัพธ์กว่า 120 ล้านบาท”ผอ.สสว. เผยอีกว่า ในปีนี้ สิ่งที่โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ของโครงการ Train the Coach ต้องการเน้นให้ ผู้ประกอบการ SME หันมาให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ เรื่องการลดต้นทุน การแสวงหาตลาดหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และการปรับเปลี่ยน Business Model ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ธุรกิจรอดและสามารถปรับตัวเดินหน้าต่อไปได้ จากเรื่องดังกล่าวด้วยการใช้ระบบการให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์จึงทำให้สามารถช่วยเหลือ SME ลดต้นทุนลงได้เป็นจำนวน 11.4 ล้านบาท ช่วยแสวงหาตลาดหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ถึง 57.7 ล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าและบริการได้อีก 19.6 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและการปรับเปลี่ยน Business Model อีก 32.3 ล้านบาทรวมแล้วเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120 ล้านบาทดังที่กล่าวนอกจากรวบรวมคัดสรรโค้ชมืออาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาความรู้กว่า 4,000 รายแล้ว โครงการ Train the Coach ในปีนี้ ยังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้แบบครบวงจรและเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ หรือ SME Coaching Online ให้มีความพร้อมและสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งระบบโทรศัพท์ ระบบวิดีโอคอล การประชุมหารือร่วมกันบนแอพลิเคชั่นต่าง ๆรวมไปถึงพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ แบบถาม-ตอบบนเว็ปไซต์ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs และโค้ช สามารถถามตอบ ให้คำปรึกษากันได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกว่าเป็นการให้บริการที่ทุกคนสามารถ Work from Anywhere สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญทาง สสว.จัดบริการโค้ชเวรหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจแบบประจำตามตารางเวลาในทุกสัปดาห์ เพื่อให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ในทุกๆ ปัญหาของผู้ประกอบการ เปรียบเสมือนแพทย์เวรในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาใน SME ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และในปีนี้ ยังมีการจัดทำเครื่องมือที่เรียกว่า Coaching Guideline ซึ่งรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ SME กว่า 1,000 รายที่ผ่านมา รวบรวมไว้ถึง 63 ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือให้โค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ใช้ประกอบการให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs นั่นเอง“สสว. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หรือ SME Coaching Online สามารถตอบโจทย์และช่วยพลิกสถานการณ์รวมถึงวิกฤตต่างๆ ที่ถาโถมเข้าใส่เอสเอ็มอีได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจในยุคที่ก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์บน Web Application อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินคุณภาพโค้ชจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยตรง ซึ่งจะกระตุ้นให้โค้ชที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น เมื่อจำนวน คุณภาพและความหลากหลายของประเภทความเชี่ยวชาญของโค้ชมากยิ่งขึ้น ระบบดังกล่าวนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญ ในการยกระดับเอสเอ็มอีไปสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันโลก มีภูมิคุ้มกันและเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thesmecoach.com” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด