TikTok จับมือ สสว.ติดอาวุธ SME ไทย เติบโตยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดตัว TikTok For Business เมื่อช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างธุรกิจทุกขนาดรวมถึงธุรกิจ SME เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการทำธุรกิจด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์อย่างครบวงจร และล่าสุด TikTok For Business ได้ยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิทัลรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ให้มีความโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok การสร้างโฆษณาวิดีโอสั้นเพื่อแนะนำแบรนด์และสินค้าได้อย่างน่าจดจำ การเพิ่มทราฟฟิคจากแพลตฟอร์ม TikTok ไปสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น“จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้กับ SME ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเติบโตธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ SME ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน อาทิ กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการพัฒนารูปแบบการโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสิรินิธิ์ กล่าวเพิ่มเติมสำหรับประโยชน์ของสมาชิกของ สสว. ที่จะได้รับคือ การเสริมทักษะทางด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านคอร์สสัมมนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business ใน 3 ด้าน ดังนี้1.Grow with TikTok: เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบน TikTok เบื้องต้น และผู้ที่สนใจเริ่มลงโฆษณาบน TikTok2.Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok รวมถึงผู้ที่สนใจลงโฆษณาหรือต้องการสร้างงานครีเอทีฟงานโฆษณาบน TikTok3.Start with TikTok: สร้างแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพบน TikTok คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok และต้องการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการลงโฆษณา TikTok แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเปิดเผยว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง อันจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งธุรกิจ SME ถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของประเทศและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัลที่ถือเป็นอาวุธสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการของ สสว. ที่มุ่งเน้น 1. เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน 2. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline 3. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง สสว. และ TikTok ในครั้งนี้ เพื่อติดอาวุธ SME ไทยในด้านการทำตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความสร้างสรรค์และผลลัพธ์ทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงอย่าง TikTok เพื่อให้ SME ไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศนอกจากนี้ SME ยังจะได้รับความรู้และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ สสว. รวมถึงโอกาสในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์และส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย“ความร่วมมือระหว่าง TikTok For Business และ สสว.ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างการเติบโตในช่องทางออนไลน์และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ที่มีเครื่องมือต่างๆ Creative Tools ทำให้การสร้างสรรค์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม TikTok เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ของธุรกิจ SME โดยเฉพาะงบประมาณการสร้างงานโฆษณาที่จำกัด โดย TikTok For Business จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ SME ได้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผอ.สสว. กล่าว