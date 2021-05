AIS 5G เสริมธุรกิจไทย จัดสัมมนาออนไลน์ AIS Business Digital Future 2021 ฟังฟรี!

จับมือพาร์ทเนอร์ แนะรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย เพื่อช่วยให้องค์กรไทยสามารถปรับตัว รับมือกับสถานการณ์และความท้าทาย ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆ ใน “AIS Business Digital Future 2021” งานสัมมนารูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ที่จะเปิดโลกในการทำธุรกิจ อัพเดทดิจิทัลเทรนด์ใหม่ๆ รวมถึงตัวอย่างการนำ Digital Solutions มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ จนประสบความสำเร็จโดยอาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, National Digital ID (NDID), Microsoft Thailand, SC Asset Corporation, Toyota Motor Thailand, Palo Alto, VMware, ฯลฯ มาร่วมแชร์ข้อมูล up to date แบบจัดเต็มครอบคลุมทุกมิติเกี่ยวกับ Enterprise Technology กับ 4 หัวข้อหลักที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในยุคนี้ ประกอบด้วย 1. Cloud 2. Cybersecurity 3. 5G 4. IoT พร้อม Use cases อีกมากมายสำหรับองค์กรที่พร้อมเปิดรับความท้าทายของโลกธุรกิจยุคใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อการพิจารณาร่วมเข้าชม ฟรี! (เนื่องจากที่นั่งในระบบมีจำนวนจำกัด) ได้ที่ facebook AIS Business หรือไปที่ website https://business.ais.co.th/news-activities/digitalfuture2021.html