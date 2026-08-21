GISTDA เปิดภาพเปรียบเทียบดาวเทียม Sentinel-1 เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่าน พบมวลน้ำขยายวงกว้างเข้า “เวียงสา”

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมชี้ชัดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านน่าห่วง พบพื้นที่จมน้ำแล้วกว่า 17,458 ไร่ โดยเฉพาะอำเภอเวียงสา เมืองน่าน และภูเพียง เร่งส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด ล่าสุดใช้ข้อมูลจากระบบเรดาร์ของดาวเทียม Sentinel-1D (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 69) เปรียบเทียบกับ Sentinel-1C (บันทึกภาพเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 69 เวลา 06.00 น.) ซึ่งพบพื้นที่น้ำท่วมขังครอบคลุมแล้วกว่า 17,458 ไร่ ได้อย่างชัดเจน
ภาพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งทอดยาวตามแนว “แม่น้ำน่าน” และ “ลำน้ำสา” แผ่ขยายเข้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ จากภาพจะสังเกตเห็นทิศทางและปริมาณมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ อำเภอเวียงสา เป็นบริเวณกว้าง ขณะเดียวกันในพื้นที่ อำเภอเมืองน่าน และ อำเภอภูเพียง ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีร่องรอยน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 สิงหาคม อย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ GISTDA ได้ทำการส่งมอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์เหล่านี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงใช้วางแผนบริหารจัดการและระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
ติดตามข้อมูลภัยพิบัติเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://disaster.gistda.or.th เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด