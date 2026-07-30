นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ที่อาจปกคลุมด้วยน้ำทั้งดวงนอกระบบสุริยะ และมีวงโคจรอยู่ในเขตเอื้อต่อการดำรงชีวิตเหมือนกับโลก

ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติได้ค้นพบ "TOI - 1452 b" ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในกลุ่มดาวมังกร ที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทร (Ocean Planet) ที่ถูกปกคลุมไปด้วยผืนน้ำทั้งดวง และยังมีวงโคจรในเขตที่ต่อการดำรงชีวิตเหมือนกับโลก ทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่น่าสนใจการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ทีมวิจัยนานาชาตินำโดย ชาร์ลส์ คาดีเยอซ์ (Charles Cadieux) นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมอนทรีออล (the Université de Montréal) และสมาชิกของสถาบันวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบ (iREx) ได้ประกาศการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ “TOI - 1452 b” โดยเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ขนาดเล็ก TOI -1452 ที่อยู่ในกลุ่มดาวมังกร (Draco) ห่างจากโลกประมาณ 100 ปีแสง* ด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเทสส์ (TESS) ขององค์การนาซา (NASA) สำรวจระบบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับระบบสุริยะ และสังเกตพบว่าแสงสว่างจากดาวฤกษ์ที่ดาวดวงนี้โคจรรอบอยู่ มีการหรี่แสงลงเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 11 วัน สัญญาณนี้บ่งชี้ว่ามีดาวเคราะห์กำลังโคจรผ่านหน้าเพื่อบดบังแสงดาวฤกษ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์คำนวณและคาดการณ์ขนาดหรือรัศมีของดาวเคราะห์ดวงนี้
เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมทำให้ดาว TOI - 1452 b ดวงนี้ มีความพิเศษและน่าสนใจที่เพิ่มากขึ้น โดยดาวมีใหญ่กว่าโลกประมาณ 1.67 เท่า ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภท ซูเปอร์เอิร์ธ (Super - Earth) และวิเคราะห์ยังพบว่าดาวมีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าควรจะเป็น ทำให้นักดาราศาสตร์คาดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจมีเป็นส่วนประกอบถึง 30% ของมวลรวมทั้งหมด ขณะที่โลกมีน้ำเพียงแค่ 1% ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าพื้นผิวของดาวถูกปกคลุมไปด้วยผืนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทั้งดวงดาว
นอกจากอาจจะเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรแล้ว ดาว TOI - 1452 b ยังมีวงโคจรใน "เขตที่อยู่อาศัยได้" (Habitable Zone) คล้ายกับโลกของเรา โดยเป็นเขตวงโคจรระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ที่เหมาะสมและเอื้อให้ดาวเคราะห์มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเอื้อต่อการดำรงชีวิต
แม้การสำรวจในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันโดยตรงว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะเป็นดาวเคราะห์น้ำที่ไม่มีแผ่นดิน แต่แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าพื้นผิวส่วนใหญ่อาจเป็นมหาสมุทรลึกหลายร้อยกิโลเมตร และอาจมีแกนหินขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำมหาศาล และการที่ดาวดวงนี้มีน้ำจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต และยังอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ด้วยปัจจัยนี้จึงทำให้ TOI - 1452 b กลายเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เหล่านักดาราศาสตร์ให้ความสนใจ และเป็นเป้าหมายใหม่ในการสำรวจและค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก
ข้อมูล - ภาพอ้าง
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- science.nasa.gov (TOI-1452 b)
- astrobiology.com(Keith Cowing - TOI-1452 b: An Extrasolar World Covered In Water?)
- cfht.hawaii.edu(An Extrasolar World Covered in Water?)
* 1 ปีแสงมีระยะประมาณ 9.46 ล้านล้านกิโลเมตร