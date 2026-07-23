GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติภายใต้หัวข้อ “เตรียมเกษตรไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเป้าพลิกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคการเกษตรไทย พร้อมเปิดตัวและสาธิตการใช้งาน แพลตฟอร์ม LANDX ส่วนภูมิภาค ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวทันมาตรการของโลก เช่น RSPO, FSC และ EUDR ผ่านการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต
ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่น่าจับตาอย่าง “โลกเปลี่ยน...เกษตรไทยพร้อมหรือยัง” เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวของอุตสาหกรรมโลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ่งในปัจจุบัน "เทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลจากดาวเทียม" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่ได้กลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของภาคการเกษตรไทย
ภายในงานยังได้จัดเวทีเสวนาจากมุมมองของทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ ความท้าทายในการปรับตัวสู่การผลิตที่ยั่งยืนของสินค้าเกษตรไทย และ การเตรียมการของหน่วยงานรัฐเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล โดยได้รับเกียรติจากประธานกิตติมศักดิ์จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด, การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
ในยุคที่ตลาดโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลก (Earth Observation) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรไทย ดังนี้
- ยกระดับสู่เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) : ข้อมูลดาวเทียมสามารถช่วยระบุพิกัดพื้นที่เพาะปลูก ติดตามความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของพืช ประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ไปจนถึงการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทั่วโลกยอมรับ : ดาวเทียมทำหน้าที่เสมือน "ดวงตาจากอวกาศ" ที่คอยบันทึกประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลเหล่านี้มีความเป็นกลางและแม่นยำสูง จึงเป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นได้ว่า ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ได้มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการสาธิตระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDX) แพลตฟอร์มเรือธงที่ GISTDA พัฒนาขึ้น โดยดึงเอาอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีดาวเทียมมาสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR)
แพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่ แปลงข้อมูลดาวเทียมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าเกษตรเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริง การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมผ่านแพลตฟอร์ม LANDX ในลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันการถูกกีดกันทางการค้า สร้างความน่าเชื่อถือบนเวทีโลก และผลักดันให้เศรษฐกิจเกษตรของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมจากอวกาศอย่างแท้จริง