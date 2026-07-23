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GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติภายใต้หัวข้อ “เตรียมเกษตรไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเป้าพลิกวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคการเกษตรไทย พร้อมเปิดตัวและสาธิตการใช้งาน แพลตฟอร์ม LANDX ส่วนภูมิภาค ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวทันมาตรการของโลก เช่น RSPO, FSC และ EUDR ผ่านการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต


ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่น่าจับตาอย่าง “โลกเปลี่ยน...เกษตรไทยพร้อมหรือยัง” เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวของอุตสาหกรรมโลกที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ่งในปัจจุบัน "เทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลจากดาวเทียม" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่ได้กลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของภาคการเกษตรไทย

ภายในงานยังได้จัดเวทีเสวนาจากมุมมองของทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ ความท้าทายในการปรับตัวสู่การผลิตที่ยั่งยืนของสินค้าเกษตรไทย และ การเตรียมการของหน่วยงานรัฐเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล โดยได้รับเกียรติจากประธานกิตติมศักดิ์จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด, การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย


ในยุคที่ตลาดโลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลก (Earth Observation) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรไทย ดังนี้

- ยกระดับสู่เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) : ข้อมูลดาวเทียมสามารถช่วยระบุพิกัดพื้นที่เพาะปลูก ติดตามความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของพืช ประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ไปจนถึงการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทั่วโลกยอมรับ : ดาวเทียมทำหน้าที่เสมือน "ดวงตาจากอวกาศ" ที่คอยบันทึกประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลเหล่านี้มีความเป็นกลางและแม่นยำสูง จึงเป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถพิสูจน์ให้นานาชาติเห็นได้ว่า ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ได้มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่า


ไฮไลต์สำคัญของงานคือการสาธิตระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LANDX) แพลตฟอร์มเรือธงที่ GISTDA พัฒนาขึ้น โดยดึงเอาอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีดาวเทียมมาสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR)


แพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่ แปลงข้อมูลดาวเทียมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าเกษตรเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริง การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมผ่านแพลตฟอร์ม LANDX ในลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันการถูกกีดกันทางการค้า สร้างความน่าเชื่อถือบนเวทีโลก และผลักดันให้เศรษฐกิจเกษตรของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมจากอวกาศอย่างแท้จริง



GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก
GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก
GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก
GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก
GISTDA ชู "เทคโนโลยีอวกาศ" พลิกโฉมเกษตรไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม LANDX ดันสินค้าเกษตรทะยานสู่ตลาดโลก
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