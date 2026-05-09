NASA เผยคลังภาพจากภารกิจ Artemis 2 กว่า 12,000 ภาพ ให้ได้ชมความงดงามของโลกและดวงจันทร์จากมุมมองอวกาศ

แม้ว่า ภารกิจ Artemis 2 ภารกิจนำมนุษย์เดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี จะสำเร็จไปแล้ว แต่ทาง องค์การนาซา (NASA) ก็ยังได้มีการเผยภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้โดยนักบินอวกาศขณะเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา นาซาได้มีการเผยแพร่คลังภาพถ่ายภารกิจ Artemis 2 กว่า 12,000 ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ความงดงามของโลกและดวงจันทร์จากมุมมองอวกาศ
ภาพที่ทางนาซาได้เผยแพร่มานั้น เป็นภาพถ่ายที่ถูกถ่ายโดยนักบินอวกาศตลอดระยะเวลาเกือบ 10 วัน ในการเดินทางไป - กลับ ระหว่างดวงจันทร์และโลก โดยภารกิจ Artemis 2 ยังเป็นภารกิจที่มนุษย์เดินทางไกลโลกมากที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ระยะประมาณ 406,771 กิโลเมตร
ภาพถ่ายกว่า 12,000 ภาพ จากภารกิจ Artemis 2 ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาดวงจันทร์และโลกของเราในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายในมุมมองต่างๆ ที่งดงาม หรือแม้แต่ภาพที่หลุดโฟกัส สว่างจ้าหรือเบลอก็ได้มีการเผยแพร่ออกมาให้ได้ชม อาทิ ภาพโลกตกลับขอบฟ้าดวงจันทร์ , ภาพโลกที่สว่างเป็นเสี้ยว , ภาพพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ , ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในอวกาศ , ภาพดวงดาวระยิบระยับในอวกาศในระหว่างการเดินทาง
ผู้ที่สนใจสามารถชมคลังภาพถ่ายภารกิจ Artemis 2 ได้ทางเว็บไซต์ Gateway to Astronaut Photography of Earth
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (Mission Images Explore the rocket, spacecraft, systems, and science of Artemis II)