NASA เผยคลังภาพจากภารกิจ Artemis 2 กว่า 12,000 ภาพ ให้ได้ชมความงดงามของโลกและดวงจันทร์จากมุมมองอวกาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม้ว่า ภารกิจ Artemis 2 ภารกิจนำมนุษย์เดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี จะสำเร็จไปแล้ว แต่ทาง องค์การนาซา (NASA) ก็ยังได้มีการเผยภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้โดยนักบินอวกาศขณะเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา นาซาได้มีการเผยแพร่คลังภาพถ่ายภารกิจ Artemis 2 กว่า 12,000 ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ความงดงามของโลกและดวงจันทร์จากมุมมองอวกาศ

ภาพกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา ระหว่างการเดินทางโลก – ดวงจันทร์ / ภาพ : NASA
ภาพที่ทางนาซาได้เผยแพร่มานั้น เป็นภาพถ่ายที่ถูกถ่ายโดยนักบินอวกาศตลอดระยะเวลาเกือบ 10 วัน ในการเดินทางไป - กลับ ระหว่างดวงจันทร์และโลก โดยภารกิจ Artemis 2 ยังเป็นภารกิจที่มนุษย์เดินทางไกลโลกมากที่สุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ระยะประมาณ 406,771 กิโลเมตร

ภาพถ่ายกว่า 12,000 ภาพ จากภารกิจ Artemis 2 ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาดวงจันทร์และโลกของเราในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายในมุมมองต่างๆ ที่งดงาม หรือแม้แต่ภาพที่หลุดโฟกัส สว่างจ้าหรือเบลอก็ได้มีการเผยแพร่ออกมาให้ได้ชม อาทิ ภาพโลกตกลับขอบฟ้าดวงจันทร์ , ภาพโลกที่สว่างเป็นเสี้ยว , ภาพพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์ , ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในอวกาศ , ภาพดวงดาวระยิบระยับในอวกาศในระหว่างการเดินทาง

Sliver of Earth - ขอบโลกส่วนเล็กๆ ส่องสว่างเจิดจ้าตัดกับความมืดมิดอันกว้างใหญ่ของอวกาศ / ภาพ : NASA
ผู้ที่สนใจสามารถชมคลังภาพถ่ายภารกิจ Artemis 2 ได้ทางเว็บไซต์ Gateway to Astronaut Photography of Earth


ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (Mission Images Explore the rocket, spacecraft, systems, and science of Artemis II)

Home in Sight - ภาพส่วนโค้งบางๆ ของโลก ส่องแสงเรืองรองในความมืดมิดของอวกาศ แสงอาทิตย์สาดส่องไปตามส่วนโค้งของมหาสมุทรและเมฆ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ของโลกค่อยๆ จางหายไปในเงามืด / ภาพ : NASA

Poynting and Keeler Craters on the Lunar Far Side - art002e012702 (6 เมษายน 2026) – หลุมอุกกาบาต Poynting และ Keelerปรากฏอยู่เคียงข้างกันในส่วนล่างขวาของภาพนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่สูงบนด้านไกลของดวงจันทร์ ทั้งสองหลุมตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงบนด้านไกลของดวงจันทร์ที่มีหลุมอุกกาบาตหนาแน่น ซึ่งเป็นหลักฐานการชนในอดีตที่ได้ก่อรูปร่างพื้นผิวของดวงจันทร์มานานหลายพันล้านปี / ภาพ : NASA

Orion and the Eclipse - กลุ่มดาวโอไรออนและสุริยุปราคาที่บันทึกได้จากกล้องที่ติดตั้งอยู่บนปีกแผงโซลาร์เซลล์ของยานอวกาศโอไรออน ระหว่างการบินผ่านด้านไกลของดวงจันทร์ ภาพ : NASA

The Nearside of the Moon - ภาพถ่ายด้านใกล้ของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นด้านที่เรามองเห็นจากโลกอยู่เสมอ ภาพ : NASA

Crossing into the Lunar Farside – ส่วนที่สว่างของดวงจันทร์ ภาพ : NASA

