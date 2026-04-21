GISTDA เผย สถานการณ์ไฟป่า ในห้วง 2-3 วันข้างหน้า ยังคงมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย สถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันจากกราฟจุดความร้อน พบว่าในห้วง 2 - 3 วันข้างหน้า ยังคงมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี โดยจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง น่าน และ กาญจนบุรี ที่ตรวจพบจุดความร้อนสะสมมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ยากต่อการเข้าถึง ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่เริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในช่วงกลางปี และการสะสมของเชื้อเพลิงในป่า ซึ่งเอื้อต่อการลุกลามของไฟป่าเมื่อมีการเผาเกิดขึ้น
สถานการณ์ไฟป่า ในช่วงสัปดาห์นี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงหรือสูงกว่าปี 2566 หรือไม่ เนื่องจากสภาพอากาศช่วงวันที่ 23 - 25 เมษายน 2569 จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะช่วยลดจำนวนจุดความร้อนลงในเวลาดังกล่าว แต่ในทางตรงข้าม อาจต้องเฝ้าระวังการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรอยต่อกับพื้นที่ป่า หลังจากก่อนหน้านี้มีมาตรการห้ามเผาในหลายพื้นที่
สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนควบคู่กับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินมาตรการ เช่น การงดรับซื้อสินค้าเกษตรที่มาจากการเผา เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม วานนี้ (20 เมษายน 69) จุดความร้อนของไทยพบ 2,862 จุด จากข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,851 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 632 จุด พื้นที่เกษตร 219 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 75 จุด พื้นที่เขต สปก. 73 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ 1.เมียนมาร์ 1,605 จุด 2.ลาว 286 จุด 3.เวียดนาม 260 จุด 4.มาเลเซีย 93 จุด 5.กัมพูชา 78 จุด