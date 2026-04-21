วช. ร่วม จ.ระนอง เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการท่องเที่ยว” ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้วย ววน. เสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี

วช. ผนึกกำลังระนอง เปิดศูนย์เรียนรู้โดรนเพื่อการท่องเที่ยว ปั้นบุคลากรทักษะสูง สร้างอาชีพยุคใหม่ พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและโปรโมตเมืองฝนแปดแดดสี่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
วันที่ 20 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ จังหวัดระนอง พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคนิคระนอง และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดรนเพื่อการถ่ายภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง จ.ระนอง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพื้นที่ โดยเทคโนโลยีโดรน สามารถหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างอาชีพได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างทักษะให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ สามารถนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความพร้อมของจังหวัดในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ว่า จังหวัดระนองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในหลายมิติ การนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้จะช่วยยกระดับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการพื้นที่ และสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ได้กล่าวถึงความพร้อมของสถานศึกษาในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านโดรน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการฝึกอบรมเยาวชนและบุคลากรให้มีทักษะทั้งเชิงเทคนิคและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบัน สมาคมฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการแข่งขันและการใช้งานที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติ
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดรนฯ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกำลังคน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป