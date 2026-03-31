GISTDA เผยภาพถ่ายแท่นปล่อยจรวด LC - 39B จุดปล่อยจรวดในภารกิจอาร์เทมิส 2 จากดาวเทียม THEOS-2 ของไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพถ่าย แท่นปล่อยจรวด LC - 39B (Launch Complex 39B) ณ ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา จาก ดาวเทียม THEOS – 2 โดยแท่นปล่อยจรวดแห่งนี้จะถูกใช้เป็นแท่นปล่อยจรวด SLS และยาน Orion ในภารกิจ Artemis 2 ที่จะมีการเริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดวันที่ 2 เมษายนนี้
GISTDA เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อกล่าวถึงภารกิจพามนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ ภาพของจรวดขนาดมหึมาที่ทะยานสู่ท้องฟ้าย่อมเป็นสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงการสะท้อนผ่านภารกิจจริงของจรวด SLS (Space Launch System) และยาน Orion ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเดินทางของมนุษย์สู่ดวงจันทร์และห้วงอวกาศลึก อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ Artemis มิได้มีเพียงเทคโนโลยีของจรวดหรือยานอวกาศเท่านั้น หากยังมี “ท่าอวกาศยาน” หรือ Spaceport ที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ห้วงอวกาศ และเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติ
ประตูสำคัญ สู่ การเดินทางในอวกาศของมนุษยชาติ : ภาพที่เห็นคือภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS-2 บันทึกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นภาพถ่ายบริเวณฐานปล่อยจรวดที่ใช้สำหรับภารกิจ Artemis ตั้งอยู่ภายใน Kennedy Space Center ของ NASA โดยใช้แท่นปล่อยระดับตำนานอย่าง Launch Complex 39B (LC-39B) พื้นที่แห่งนี้ ไม่ใช่เพียงลานปล่อยจรวด แต่คือพื้นที่ที่เชื่อมต่อประวัติศาสตร์การสำรวจดวงจันทร์ในอดีต เชื่อมต่อสู่อนาคตของการสำรวจอวกาศห้วงลึก
การกลับ สู่ ดวงจันทร์อีกครั้งของมนุษยชาติ : แท่นปล่อย 39B ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เพื่อรองรับภารกิจดวงจันทร์ยุคแรก ก่อนจะถูกปรับใช้กับโครงการกระสวยอวกาศยาวนานหลายทศวรรษ จนกระทั่งหลังปี 2011 ฐานปล่อยแห่งนี้ ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ให้กลายเป็น “Clean Pad” หรือฐานปล่อยแบบเปิดที่สามารถรองรับจรวดหลายรูปแบบ กลายเป็นต้นแบบของแนวคิด Multi-User Spaceport ในยุคอวกาศเชิงพาณิชย์
วิศวกรรมแห่งการทะยาน สู่ ดวงจันทร์ : การปล่อยจรวดที่มีแรงขับดันมหาศาล ต้องอาศัยระบบป้องกันที่ซับซ้อน ตั้งแต่ระบบฉีดน้ำปริมาณมหาศาล เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากเสียงระเบิด เสาสายล่อฟ้าขนาดใหญ่ที่คอยปกป้องยานอวกาศจากพายุในรัฐฟลอริดา ไปจนถึงร่องระบายเปลวไฟที่ออกแบบใหม่ให้ทนต่อความร้อนสูงสุด ทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนว่า “ท่าอวกาศยาน หรือ Spaceport” มิได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐาน หากแต่เป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัยและความสำเร็จของภารกิจอวกาศ
จากอาคารประกอบ สู่ เส้นทางแห่งการทะยาน : ก่อนถึงแท่นปล่อย จรวดจะถูกประกอบภายในอาคารขนาดมหึมาอย่าง “Vehicle Assembly Building” ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีปริมาตรใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นจึงถูกลำเลียงด้วยรถลำเลียงจรวดแบบตีนตะขาบ (Crawler-transporter) เคลื่อนตัวอย่างช้า ๆ ไปยังแท่นปล่อย ระยะทางอันสั้นนี้กลับสะท้อนถึงก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติสู่ห้วงอวกาศ
ประตูสู่อนาคตของการสำรวจอวกาศ : ท่าอวกาศยานแห่งนี้ ไม่ได้มีความหมายเพียงการพามนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง แต่ยังเป็นต้นแบบของโครงสร้างพื้นฐานอวกาศยุคใหม่ ที่จะรองรับภารกิจเชิงพาณิชย์ การวิจัยขั้นสูง และการเดินทางสู่ห้วงอวกาศลึกในอนาคต
ปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว แต่คือ "เข็มทิศใหม่" ของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโลก ใครที่มองเห็นโอกาสก่อนย่อมกุมความได้เปรียบในการกำหนดนิยามของ "เวทีอวกาศยุคถัดไป" สำหรับประเทศไทย อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่มันคือสัญญาณเตือนจากอนาคตที่ย้ำเตือนว่า "Thailand Spaceport" ไม่ได้เป็นเพียงแค่ท่าเทียบยานอวกาศ แต่คือ "ยุทธศาสตร์หัวใจสำคัญ" ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน บ่มเพาะกำลังคนคุณภาพ และสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
วันนี้ Thailand Spaceport กำลังทะยานไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย
- ASEAN Space Hub ปักหมุดให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอวกาศของอาเซียน
- Global Player พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียง "ผู้ซื้อ" เทคโนโลยีอีกต่อไป
- Space Supply Chain ก้าวขึ้นเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่อุปทานอวกาศระดับโลก
นี่คือการประกาศศักยภาพว่า ไทยพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนจากบทบาทผู้สังเกตการณ์ สู่การเป็น "ผู้เล่นตัวจริง" บนเวทีจักรวาล คำถามจึงไม่ใช่ว่า “โลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่อวกาศหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะเลือกยืนอยู่ตรงจุดใด เมื่อประตูสู่อนาคตนั้น เปิดออกอย่างเต็มรูปแบบ”